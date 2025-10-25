Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dù tiến độ rất gấp, cố vấn Đèo Cả yêu cầu phải kiểm soát chặt một vấn đề tại dự án cao tốc dài 105km

25-10-2025 - 17:08 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đến nay, sản lượng gói thầu XL24 của dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đạt 340/532 tỷ đồng, tương đương 66% gói thầu.

Theo CTCP Tập đoàn Đèo Cả, ngày 22/10, đoàn công tác có ông Trần Chủng - Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tập đoàn cùng cố vấn Bùi Văn Hà đã đến hiện trường gói thầu XL24 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Tại đây, Ban Điều hành dự án cho biết, công trường hiện tập trung 340 kỹ sư, công nhân và 120 máy móc, thiết bị, triển khai đồng loạt 40 mũi thi công. Đến nay, sản lượng đạt 340/532 tỷ đồng, tương đương 66% gói thầu.

Theo kế hoạch, ngày 19/12 sẽ hoàn thành thi công bản mặt cầu, đắp đường dẫn hai đầu cầu đối với các cấu trên tuyến chính để đảm bảo điều kiện thông tuyến.

Tại vị trí Cầu vượt QL37, đoàn công tác ghi nhận tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng, nhưng cần lưu ý đẩy nhanh thi công lan can và đường đầu cầu để đảm bảo thông tuyến. Tại vị trí Cầu Ô Rô, công tác thi công gặp khó khăn do vướng đường dây điện cao thế, khó vận chuyển dầm từ đường lớn vào công trường.

Tại Cầu vượt nút giao QL2, do đặc thù địa chất đá nứt nẻ phong hóa, quá trình khoan nhồi móng cọc khó khăn dẫn tới chậm tiến độ. Đơn vị thi công đã khắc phục và đang tập trung tăng mũi thi công, đảm bảo trước 19/12 thông xe trên bản mặt cầu, cố gắng đắp đường dẫn đến sàn giảm tải. 

Dù tiến độ rất gấp, cố vấn Đèo Cả yêu cầu phải kiểm soát chặt một vấn đề tại dự án cao tốc dài 105km- Ảnh 1.

Cố vấn Trần Chủng - Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tập đoàn cùng Cố vấn Bùi Văn Hà đã đi kiểm tra thực địa gói thầu XL-24 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (Ảnh: Đèo Cả)

Ngoài ra, tại Cầu cạn Km48+31,50, đơn vị đã thi công 32/35 cọc khoan nhồi; mố M1 chưa thi công; trụ T1, T2, T3, T4 hoàn thiện…. Hạng mục hạ bộ đã kiểm soát tiến độ, bản mặt cầu và lan can đang được triển khai.

Ông Lê Đức Tranh - Giám đốc Ban Điều hành gói thầu cho biết, liên danh nhà thầu đang đẩy nhanh tốc độ cung ứng vật tư còn thiếu trên công trường. Đồng thời phối hợp chủ đầu tư, tư vấn giám sát triển khai đường vận chuyển, triển khai lao lắp dầm vào cuối tháng 11 để đảm bảo mục tiêu thông tuyến vào 19/12.

Tại cuộc họp sau kiểm tra thực địa, ông Trần Chủng nhấn mạnh, điều đáng mừng là phần lớn công trình không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, nhưng điều này vẫn gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung.

“Thời gian đến khi đạt mục tiêu thông tuyến hiện còn rất ít, nhưng chúng ta phải có quyết tâm cao hoàn thành cho bằng được mục tiêu thông tuyến vào 19/12 như đã cam kết, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình”, cố vấn Đèo Cả nói.

Ông Bùi Văn Hà nhấn mạnh: “Từ nay tới mốc thông tuyến chỉ còn chưa đầy 2 tháng, phải tranh thủ thời gian, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tuần, tại từng công trường để bám sát tiến độ”.

Trong công tác an toàn lao động, các cố vấn lưu ý nhà thầu chú trọng trang bị đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thiết bị bảo hộ. Với một số cấu kiện siêu trường – siêu trọng, trong quá trình vận chuyển phải tính toán đầy đủ, kỹ lưỡng.

“Dù tiến độ rất gấp nhưng phải kiểm soát chặt vấn đề an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sự cố nào”, cố vấn Bùi Văn Hà nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) được khởi công tháng 10/2023, có tổng chiều dài 105km (đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ là 27,5km, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ dài 77km). Đây là công trình quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang (mới) nói riêng và khu vực Đông Bắc - Tây Bắc nói chung.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nằm trong danh sách các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, với mục tiêu thông tuyến vào ngày 19/12.

Dự án được chia thành 6 gói thầu xây lắp (XL19-XL24). Trong đó, gói thầu XL24 được thực hiện bởi Liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu, thi công 22 cầu trên toàn tuyến cao tốc.

Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ và 1 dự án thủy điện có tổng quy mô gần 34.000 tỷ đồng?

Nguyệt Lượng

