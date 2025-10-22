Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, sáng 22/10, UBND tỉnh có cuộc họp với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về tiến độ và đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi.

Tại cuộc họp, EVNGENCO1 đã đề xuất bốn dự án. Dự án thứ nhất là Điện mặt trời nổi hồ Đại Ninh (xã Ninh Gia - Đức Trọng), có công suất 96MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.607 tỷ đồng, tiến độ dự kiến đến quý IV/2028. Dự án thứ hai là Điện mặt trời nổi hồ Hàm Thuận (xã La Dạ), tổng công suất 100MW, mức đầu tư khoảng 1.638 tỷ đồng, tiến độ dự kiến đến quý IV/2029.

Dự án thứ ba là Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi (xã Đồng Kho), có công suất 70MW, với tổng mức đầu tư khoảng 1.149 tỷ đồng, tiến độ dự kiến đến quý IV/2029. Dự án thứ tư là Thủy điện tích năng Đơn Dương (khu vực Đà Lạt, Đơn Dương), có công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư khoảng 29.567 tỷ đồng, tiến độ dự kiến đến quý IV/2030.

Bốn dự án trên sẽ hình thành cụm năng lượng xanh quy mô hơn 1.400MW tại Lâm Đồng, góp phần thực hiện Quy hoạch điện VIII và chiến lược trung hòa carbon quốc gia. Các dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch, nâng cao an ninh năng lượng quốc gia, tận dụng hiệu quả mặt nước hồ thủy điện hiện hữu; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, tăng thu ngân sách và tạo việc làm ổn định.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Báo cáo tiến độ tại buổi làm việc, EVNGENCO1 cho biết đã nộp hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật Đầu tư, tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa đủ điều kiện giao chủ đầu tư theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính.

Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện trong công tác xúc tiến đầu tư, đồng thời ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đang quản lý hồ thủy điện hiện hữu khi triển khai dự án điện mặt trời nổi, để thuận tiện cho việc quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn hồ đập.

Về dự án Thủy điện tích năng Đơn Dương, EVNGENCO1 đề nghị Lâm Đồng hỗ trợ công tác thẩm định, giao chủ đầu tư, bồi thường - giải phóng mặt bằng và phối hợp khi lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền.

Qua rà soát hồ sơ, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, các dự án đều có quy mô đầu tư lớn, mục tiêu góp phần phát triển năng lượng tái tạo và tận dụng mặt nước hồ thủy điện để phát điện. Tuy nhiên, một số nội dung trong hồ sơ cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật và yêu cầu về môi trường trước khi xem xét chủ trương đầu tư.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đánh giá cao sự hợp tác của EVNGENCO1 trong quá trình triển khai các dự án, ghi nhận nỗ lực tập trung phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là tại hai dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi.

Ông Yên đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, nhất là trong việc xử lý phần diện tích chống lấn, khu vực có rừng phòng hộ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Về công tác đánh giá tác động môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc đánh giá cần được thực hiện khách quan, khoa học, đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo, đồng thời đảm bảo tiến độ xem xét hồ sơ để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư.