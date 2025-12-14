Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm Công ty VinFast và Cảng container Quốc tế Hateco Hải Phòng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới thăm và làm việc với Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng; Tài chính; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…

Về phía thành phố Hải Phòng có Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Ngọc Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở ngành của thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khảo sát thực tế các nhà máy, dây chuyền sản xuất của Công ty - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nghe giới thiệu về tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; đi kiểm tra, khảo sát thực tế các nhà máy, dây chuyền sản xuất của Công ty.

Dự án sản xuất và kinh doanh của VinFast Hải Phòng là tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô (xăng và điện), xe máy điện, xe đạp điện, xe thông minh, xe tự lái, năng lượng sạch, kinh doanh nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hoạt động sản xuất ô tô, xe máy.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khảo sát thực tế các nhà máy, dây chuyền sản xuất của Công ty - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về quy mô, dự án có tổng sản lượng sản xuất 500.000 ô tô/năm và hướng đến công suất 1.000.000 ô tô/năm. Xe máy điện, xe đạp điện là 1.000.000 xe/năm.

Diện tích đất xây dựng các công trình sử dụng riêng cho dự án Tổ hợp sản xuất của VinFast là 310 ha. Diện tích đất sử dụng chung là 38 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 175.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2017. Tổ hợp sản xuất xe máy điện E-scooter đi vào hoạt động tháng 9/2018. Tổ hợp sản xuất ô tô xăng đi vào hoạt động tháng 7/2019. Tổ hợp sản xuất ô tô khách chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái từ 10 trở lên) đi vào hoạt động ngày 15/1/2021; Tổ hợp sản xuất ô tô con chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái không nhiều hơn 9) đi vào hoạt động ngày 18/10/2021.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các chuyên gia của VinFast - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tính đến hết quý III/2025, VinFast đã bàn giao 110.362 ô tô điện trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2025, bàn giao 234.536 xe xe máy điện. VinFast hiện giữ vị trí số 1 về thị phần ô tô tại Việt Nam (khoảng 20%).

Về tỷ lệ nội địa hóa, hiện tại đạt khoảng 60%, làm chủ các công nghệ lõi như thân vỏ, động cơ, hệ thống pin. Mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 84% vào năm 2026.

Năm 2024, Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1.920 tỷ đồng; dự kiến năm 2025 là hơn 2.230 tỷ đồng; Tạo công ăn việc làm cho 11.500 người, thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng.

Vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup nói chung và VinFast nói riêng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước là tạo các điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển và Trung ương đã có 1 Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân với những giải pháp đột phá, vượt trội và trong tương lai sẽ có nhiều lĩnh vực then chốt, chiến lược quốc gia được giao cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó Tập đoàn Vingroup là một trong những lựa chọn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin rằng Tập đoàn Vingroup nói chung và VinFast sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, thành công mới to lớn hơn - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Thời gian qua, Tập đoàn Vingroup là một trong những doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao, trong đó phát triển xe điện là một bước đi đúng, phù hợp với xu thế thời đại và bối cảnh Việt Nam cam kết về Net Zero.

Trong phát triển công nghiệp ô tô, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Tập đoàn Vingroup tăng nhanh; danh tiếng, thương hiệu sản phẩm ô tô VinFast được biết đến ở nhiều quốc gia trên thế giới, khẳng định uy tín, thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam, điều này mang lại lợi ích cho Tập đoàn và cũng là mang lại lợi ích cho đất nước.

"Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì trước hết các doanh nghiệp phải vươn mình, phải đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ. Với tầm nhìn chiến lược, có bước đi bài bản, chắc chắn, tôi tin rằng Tập đoàn Vingroup nói chung và VinFast sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, thành công mới to lớn hơn", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Sau khi thăm, làm việc với Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng container Quốc tế Hateco Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng container Quốc tế Hateco Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Công ty Cổ Phần Cảng Container Quốc Tế Hateco Hải Phòng thành lập ngày 16/2/2022 với tổng mức đầu tư 450 triệu USD. Ngành nghề kinh doanh là khai thác cảng biển tại Khu bến cảng Lạch Huyện, Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) là "cảng xanh – cảng thông minh" đầu tiên tại Việt Nam với cổng ra, vào tự động, cầu tàu bán tự động, đủ năng lực đón những tàu lớn nhất thế giới và đi trực tiếp từ những nơi xa nhất như bờ Tây, bờ Đông Hoa Kỳ cũng như châu Âu, Ấn Độ… Với các công nghệ hiện đại như NAVIS N4, IFS, TAS, OCR, RFID, 5G… và các máy móc thiết bị hiện đâị tiên tiến như STS, eRTG, … Nhờ ứng dụng các công nghệ và phần mềm hiện đại, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tối ưu hoá khai thác và quản lý cảng, nâng cao năng suất, giảm thiểu thời gian chờ đợi của tàu, giảm thiểu thời gian quay vòng xe trong cảng, giảm thiểu phát thải khí CO2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng container Quốc tế Hateco Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Với tổng diện tích cảng lên đến 73ha, cầu bến dài 900m, độ sâu trước bến từ -16,8m đến - 18,4m, HHIT có khả năng tiếp nhận cùng lúc hai tàu container cỡ lớn lên tới 200.000 DWT (≥ 18.000 TEU), chiều dài tàu tối đa 400m.

Với khả năng kết nối toàn cầu và cam kết phát triển bền vững, HHIT đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng container Quốc tế Hateco Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Với mô hình phát triển cảng xanh, cảng thông minh, Hateco Hải Phòng tiên phong áp dụng các công nghệ hàng đầu thế giới vào quản lý và vận hành khai thác cảng; sử dụng nguồn năng lượng sạch, thiết bị cảng chạy bằng điện để giảm thiểu khí thải CO2; thường xuyên quan trắc và kiểm soát tiếng ồn, bụi, chất lượng không khí và nước; các tòa nhà sử dụng điện mặt trời;…

Hiện số lượng chuyến tàu cập cảng từ 5 – 6 chuyến/ tuần, sản lượng khai thác có những tháng vượt công suất thiết kế giai đoạn 1. Cảng Hateco là cảng biển đầu tiên triển khai OCR cần cẩu STS, là hệ thống ghi nhận tự động tình trạng và số container trong quá trình xếp dỡ tàu, giúp đảm bảo an toàn, dữ liệu chính xác.

Nhờ đó, năng suất xếp dỡ khi mới đưa vào khai thác là bình quân 18 container/giờ/cẩu, đến nay đã đạt được bình quân 30 container/giờ/cẩu, có những thời điểm đạt 42 container/giờ cẩu, giúp giải phóng tàu nhanh và nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Hateco đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành cảng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cảng Hateco là cảng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống cổng tự động hoàn toàn với hệ thống OCR cổng và phần mềm đặt lịch hẹn xe TAS. Việc đưa công nghệ tự động hiện đại vào khai thác cổng đã giúp đảm bảo an toàn khai thác cổng, nâng cao hiệu suất khai thác, tránh ùn tắc xe tại cổng, giảm thời gian xe tải quay vòng trong cảng và nhờ đó giảm đáng kể lượng khí thải ra môi trường.

Sau 4 tháng vận hành thử nghiệm, Cảng HHIT đã chính thức vận hành cổng tự động 100% từ ngày 16/6/2025 giúp cho thời gian xe tải ra vào cảng lấy hàng dưới 18 phút chỉ bằng 50% thời gian so với các cảng khác, nâng cao năng lực giải phóng hàng hóa và khai thác bãi cảng.

Từ tháng 6/2025, toàn bộ khu vực bãi A, B, C (52.9 Ha) đã được đưa vào khai thác để nâng cao năng lực lưu trữ container. Tất cả các máy móc thiết bị trong bãi đều thân thiện với môi trường và tạo năng suất cao góp phần giải phóng tàu nhanh cũng như giảm thời gian xe vào cảng nhận, giao hàng.

Sản lượng thông qua cảng từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2025 là 498.000 container tương đương với 800.000 TEUs, chiếm khoảng 40% thị phần lượng container thông qua các cảng khu vực Lạch Huyện, TP. Hải Phòng. Cảng đang cung cấp dịch vụ cho gần 10 hãng tàu TOP 10 trên thế giới hàng tuần có tàu, container vào cảng. Đây là con số ấn tượng với một cảng vừa đưa vào hoạt động được 10 tháng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với Hateco trong quá trình đầu tư tại địa phương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Hateco đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành cảng, qua đó đã khẳng định được năng lực và chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày thành lập và đi vào vận hành, Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng đã đón được một lượng lớn tàu của các hãng vận tải lớn trên thế giới đến với cảng.

Hoan nghênh mô hình phát triển cảng xanh, cảng thông minh của Hateco, cho đây là một hướng đi rất đúng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, bối cảnh mới, điều kiện mới, nhịp độ phát triển của đất nước ngày càng cao nên nhu cầu về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều. Vì vậy, Hateco với kinh nghiệm đã có, đặc biệt là trên cơ sở làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại cần tiếp tục đầu tư, mở rộng Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng để đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đầu tư các cảng nước sâu ở các vùng biển khác của đất nước trên nền tảng ứng dụng mạnh khoa học và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với Hateco trong quá trình đầu tư tại địa phương, xem xét thỏa đáng các kiến nghị của Hateco, nhất là đề xuất về mở rộng đầu tư, quy mô của Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng.

Theo chương trình, sáng mai (15/12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ sẽ có buổi làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.