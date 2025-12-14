Thủ tướng: Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào 19/12

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2026; gồm 4 dự án thành phần.

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc tập trung, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khánh thành dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành và hệ thống đường giao thông kết nối.

Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12/2025.

Đến nay, theo báo cáo của các cơ quan liên quan, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) đang được triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12.

Với dự án thành phần 2 (công trình phục vụ quản lý bay), đài kiểm soát không lưu đang triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị đảm bảo phục vụ bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của Dự án tổng thể.

Dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu của sân bay) có 15 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 03 gói thầu, đang triển khai thi công 12 gói thầu. Ngoài các đường cất hạ cánh số 1, 2 tuyến giao thông kết nối, các hạng mục khác (nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ, đường cất hạ cánh số 2...) đang được triển khai đồng bộ bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trước ngày 19/12, đảm bảo điều kiện để triển khai bay kỹ thuật vào ngày 19/12; đồng thời đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với dự án thành phần 4 (xây dựng các công trình phục vụ khác), các dự án ưu tiên triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 19/12; đảm bảo khai thác đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Thủ tướng cũng đã tới kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành. Dự án có tổng chiều dài khoảng 53,7 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh 21.551 tỷ đồng; được chia làm 03 dự án thành phần.

Đến nay, dự án thành phần 3 (dài 19,5 km, đi qua địa bàn TPHCM) đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025. Dự án thành phần 1 dài 16 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng xây lắp đạt 61%. Dự án thành phần 2 dài 18,2 km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt 72% sản lượng, hiện các đơn vị đang phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính dịp 19/12/2025 và đưa dự án vào khai thác trong năm 2025.

Trong khi đó, các tuyến giao thông kết nối số 1 (T1) và số 2 (T2) kết nối với sân bay Long Thành có chiều dài 7,8km đến nay cũng đã hoàn thành 99%.

Dự án sân bay Long Thành thay đổi từng ngày

Thủ tướng đánh giá dự án đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc họp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát hiện trường, nỗ lực ngày đêm để đạt được những kết quả rất quan trọng thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá dự án đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng; đến nay đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, gồm xây dựng nhà ga (trái tim của sân bay), đài kiểm soát không lưu (bộ óc của sân bay). Đường băng (hạ tầng cốt lõi của sân bay) đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh. Hạ tầng điện với công suất 80MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thành. Các hạng mục như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện.

Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại; huy động tối đa các nhà thầu, các lực lượng làm việc "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị khác chi viện lực lượng tham gia các công việc đến khi nào sân bay xong. Lực lượng Công an bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực dự án.

Thủ tướng thăm đài quan sát không lưu- bộ não của sân bay - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về một số công việc cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với ACV, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại của dự án; chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế các công trình thuộc dự án thành phần 4 khi có đề nghị của chủ đầu tư; trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Thủ tướng tặng quà cán bộ nhân viên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet khẩn trương hoàn thành các dự án hangar. Các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hạng mục, công trình liên quan, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung và các công trình.

Các Bộ: Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thuộc dự án thành phần 1 khẩn trương hoàn thành thi công xây dựng, vệ sinh công nghiệp và đăng ký khánh thành công trình, gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp.

Dự án sân bay Long Thành đổi thay từng ngày - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nêu rõ thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, do đó các chủ thể liên quan phải nỗ lực cao nhất, Ban quản lý dự án phải lên kế hoạch cụ thể, Thủ tướng đặc biệt lưu ý không được để xảy ra các sai sót và các cơ quan đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đối với các dự án kết nối, đặc biệt là dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (05 hộ dân còn lại); chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công để hoàn thành dự án thành phần 1, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Thủ tướng xem vi trí bơm xăng trực tiếp cho máy bay tại sân đỗ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

UBND TPHCM chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy mạnh hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần 3, đưa dự án vào khai thác đồng bộ theo đúng kế hoạch.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án trong năm 2025; tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn công trình khi đưa vào sử dụng.

Thủ tướng thị sát khu vực băng tải hành lý trong nhà ga - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về trung và dài hạn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các công việc theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm khi tới thăm dự án (ngày 13/11/2025); cũng như tiếp tục rà soát, triển khai các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần trong trung và dài hạn là lấy sân bay Long Thành làm trung tâm để phát triển kinh tế hàng không, hệ sinh thái hàng không, tạo ra cực tăng trưởng mới chứ không chỉ đơn thuần là khai thác, vận hành một sân bay.

Thủ tướng tin tưởng rằng, các chủ thể liên quan sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác dự án sân bay Long Thành tầm cỡ quốc tế với hạ tầng kết nối thông suốt, phát triển kinh tế hàng không, hệ sinh thái hàng không theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.