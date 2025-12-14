Khánh thành nhà máy tỷ USD “10 nhất” lần đầu tiên ở Việt Nam, Thủ tướng đánh giá là “dự án kiểu mẫu”

Sáng nay (14/12), hai nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 tại tỉnh Đồng Nai chính thức được khánh thành. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành, đồng thời gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hai nhà máy này do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T là tổng thầu EPC. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000 m³ bê tông được lắp đặt.

Thủ tướng đến dự lễ khánh thành và thăm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thủ tướng nêu rõ, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng đánh giá, để dự án này được đưa vào vận hành, các chủ thể liên quan đã từng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức "chưa từng có tiền lệ" , nhiều "bài toán" cần có lời giải nhanh chóng, kịp thời, đúng "đáp số". Trong đó, về tiến độ, dự án có quyết định đầu tư tháng 7/2020, tiến hành khởi công tháng 5/2022, trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và hậu quả kéo dài.

Thủ tướng phát biểu tại Lễ khánh thành hai nhà máy. Ảnh: VGP

"Có thể nói, việc xây dựng và khánh thành là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt, nhất là việc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở ngại để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và bảo đảm tái định cư một cách thỏa đáng cho người dân. Chúng ta tự hào ngành điện, ngành dầu khí đã trưởng thành, lớn mạnh hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam, tầm vóc của chúng ta", người đứng đầu Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng khẳng định, với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm từ Dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước (nguồn điện chủ động và ổn định), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia.

Để dự án cụm nhà máy LNG được vận hành hiệu quả, phát huy rõ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò tập đoàn năng lượng quốc gia có tính định hướng và dẫn dắt toàn ngành; đồng thời là điểm tựa trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng (năng lượng tái tạo, hydrogen, LNG, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi…), tự tin và bản lĩnh tiến thẳng lên công nghệ cao.

Dự án điện khí LNG tỷ USD đầu tiên của Việt Nam sẽ vận hành thương mại từ đầu năm 2026

Thủ tướng và các đại biểu nghi thức bấm nút khánh thành hai nhà máy. Ảnh: VGP

Với tổng công suất 1.624 MW, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy này còn đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Trên thực tế, dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Mỹ). Đây là dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Vì vậy, nhà máy sẽ đạt hiệu suất 62–64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Hơn nữa, công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.

Theo Petrovietnam, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là mô hình mẫu cho các trung tâm điện khí LNG mà tập đoàn dự kiến phát triển trong tương lai, đặt nền móng cho kỷ nguyên điện khí hiện đại tại Việt Nam.

Cụm dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ được vận hành thương mại từ ngày 1/1/2026. Khi đi vào vận hành ổn định, cụm nhà máy này dự kiến đóng góp doanh thu khoảng 25.000 tỷ đồng và nộp ngân sách tỉnh Đồng Nai khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: VGP

Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, dự án điện khí LNG 3 và 4 là dự án điện trọng điểm đầu tiên sử dụng khí LNG của Việt Nam sử dụng tua bin thế hệ mới, với hiệu suất trên 62%. Hơn nữa, việc đưa dự án vào vận hành giúp nâng tổng số nhà máy điện mà tập đoàn đầu tư, vận hành là 12 nhà máy, với tổng công suất đặt 8.249MW, chiếm 9,3% tổng công suất của cả nước, đạt trên 10% tổng sản lượng điện quốc gia.

Chủ tịch HĐQT Petrovietnam khẳng định, nhà máy sử dụng nhiên liệu LNG là tiền đề để Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, phát triển các trung tâm điện khí LNG trên cả nước, từ đó đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế của đất nước và đồng thời góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Dự án nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam có “10 cái nhất”

Thủ tướng và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 – nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam có 10 cái nhất.

Thứ nhất, dự án sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, dự án tiên phong trong hành trình chuyển đổi năng lượng từ than sang nhiên liệu sạch hơn.

Thứ hai, dự án nhiệt điện khí có công suất lớn nhất của Việt Nam 1.624 MW.

Thứ ba, dự án có tổ máy phát điện công suất lớn nhất Việt Nam 812 MW

Thứ tư, dự án sử dụng tua bin khí 9HA.02 của GE có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay; đồng thời có khả năng đốt kèm Hydro.

Thứ năm, dự án có hiệu suất lớn nhất Việt Nam hiện nay (trên 62%).

Thứ sáu, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu EPC trong điều kiện khó khăn nhất, thời điểm cả nước chống dịch Covid-19.

Thứ bảy, dự án có thời gian lựa chọn nhà thầu EPC nhanh nhất, chỉ 11 tháng.

Cụm nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Petrovietnam

Thứ tám, gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện có tỉ lệ công việc nhà thầu trong nước tham gia cao nhất (Lilama chiếm khoảng 40%).

Thứ chín, đây là dự án điện LNG đầu tiên tại Việt Nam thu xếp vốn không có bảo lãnh của Chính phủ với giá trị vốn vay lớn, gần 1 tỷ USD.

Thứ mười, đây là dự án có giá thành đầu tư thấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

