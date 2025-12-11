Tập đoàn Rosatom (Nga) cam kết hợp tác với Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo công nghệ hiện đại nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật để đi đến ký kết hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc mà quá trình đàm phán chưa giải quyết được; cuộc điện đàm nhằm trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc này.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên bang Nga và Liên Xô trước đây đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó có năng lượng nguyên tử vào mục đích hoà bình; giúp đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam như hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thời gian qua hai bên đã tích cực trao đổi ở các cấp, kể cả cấp cao nhất, Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga, Thủ tướng Liên bang Nga; hai bên đều khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác, đưa các dự án hợp tác sớm được triển khai, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn quan trọng này.

Mời Tổng Giám đốc Alexey Likhachev sớm thăm lại Việt Nam và thông qua Tổng Giám đốc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình.

Trên tinh thần chân thành, thiện chí, khẩn trương, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc Rosatom đã thảo luận một số nội dung cụ thể phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc Rosatom đã thảo luận một số nội dung cụ thể phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Rosatom tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong một số dự án trọng điểm chiến lược như Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, tập trung xử lý các vướng mắc để khẩn trương ký kết các thỏa thuận và hiệp định liên Chính phủ để triển khai các dự án; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử quan trọng khác phục vụ dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ…

Thủ tướng giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Nga và Tập đoàn Rosatom tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", tuân thủ pháp luật hai nước và công ước quốc tế mà hai bên là thành viên.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev cảm ơn Việt Nam đã tin tưởng và lựa chọn Nga là đối tác hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử. Là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Rosatom cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao giữa hai nước.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết, Rosatom sẽ chuyển giao công nghệ, nội địa hoá các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân… để sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có xây dựng nhà máy điện hạt nhân với công nghệ hiện đại nhất cùng một số dự án khác.

Nhất trí cao với những đề nghị của Thủ tướng trong việc tháo gỡ các vướng mắc mà tại các cuộc đàm phán kỹ thuật trước đó giữa các cơ quan hai bên chưa giải quyết được, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết trước mắt, ngay sau đây Tập đoàn Rosatom sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam để trực tiếp làm việc với phía Việt Nam để khẩn trương triển khai các nội dung hợp tác như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến./.