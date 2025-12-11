Thông tin mới nhất về giấy phép lái xe mà mọi người dân cần nắm rõ

Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về giấy phép lái xe; cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử, trường hợp người dân có nhu cầu thì mới cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Bổ sung quy định công dân đã có dữ liệu giấy phép lái xe, có định danh mức độ 2, có dữ liệu điện tử về sức khỏe người lái xe thì thực hiện đổi giấy phép lái xe qua cổng dịch vụ công.

Bổ sung quy định người dân có thể chụp ảnh trực tiếp hoặc sử dụng ảnh trong dữ liệu căn cước để làm ảnh giấy phép lái xe.

Bổ sung quy định người nước ngoài có thị thực thời hạn từ 03 tháng trở lên thì được đổi giấy phép lái xe sang giấy phép lái xe Việt Nam (theo quy định Thông tư số 12/2025/TT-BCA, người nước ngoài phải có các loại giấy tờ: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên).

Bỏ đơn đề nghị sát hạch, đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe.

Về thẻ sát hạch viên

Dự thảo Thông tư cũng quy định về thẻ sát hạch viên điện tử (thay thế cho loại thẻ sát hạch viên bằng giấy hiện đang được lưu hành và sử dụng). Đồng thời quy định sát hạch viên có thẻ sát hạch viên hạng thấp hơn được phép sát hạch các hạng giấy phép lái xe cao hơn đối với các trường hợp sát hạch lý thuyết và sát hạch lái xe trong hình bằng thiết bị chấm điểm tự động; định kỳ hàng năm có kế hoạch tập huấn, kiểm tra đánh chất lượng đội ngũ sát hạch viên.

Về sát hạch lái xe

Đối với trình tự sát hạch lái xe mô tô, ô tô, dự thảo Thông tư quy định thí sinh đạt phần thi lý thuyết thì tiếp tục thực hiện phần thi sát hạch thực hành kỹ năng lái xe. Dự thảo Thông tư bỏ các quy định liên quan đến nội dung thi mô phỏng các tình huống giao thông; tăng các bài sát hạch lái xe trên đường giao thông, bổ sung các lỗi trừ điểm gây mất trật tự an toàn giao thông và có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông...

Bổ sung quy định hồ sơ điện tử về sát hạch lái xe của cá nhân; quy định về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác sát hạch lái xe.

Giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính hiện đang quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA

Dự thảo Thông tư đề xuất giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 07 ngày xuống 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 02 ngày. Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 05 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 03 ngày xuống 02 ngày. Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 05 ngày xuống 3,5 ngày...