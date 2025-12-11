Tỉnh có GRDP đầu người cao gấp 1,16 lần bình quân cả nước phấn đấu trở thành TP trực thuộc Trung ương trước 2030

Nhiều chỉ tiêu của Bắc Ninh tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Làm rõ thêm về kết quả năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiều chỉ tiêu của Bắc Ninh tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Về các chỉ tiêu kinh tế, tăng trưởng GRDP đạt 10,27% - đứng thứ 5 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD, cao hơn 1,16 lần bình quân cả nước.

Chỉ số điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử đứng đầu cả nước. Hệ thống hạ tầng chiến lược được đầu tư mạnh, các dự án mới về hạ tầng công nghiệp được phê duyệt quy mô lớn, tạo quỹ đất sạch để đón làn sóng đầu tư.

Ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, dù tăng trưởng GRDP đạt mức cao, nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu Trung ương và HĐND giao. Nguyên nhân chính do lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đã chịu ảnh hưởng từ việc giảm sản lượng sản xuất pin năng lượng mặt trời và ắc quy; một số dự án khu công nghiệp, khu đô thị lớn và dự án đầu tư công giải ngân chậm…

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, chiều 10/12 (Ảnh: CTTĐT tỉnh Bắc Ninh)

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, 2026 là năm đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển 2026-2030. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh hai con số theo chỉ tiêu Trung ương giao 12,5-13%.

Để đạt được mục tiêu trên, với động lực chính cho tăng trưởng vẫn là công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, UBND tỉnh xác định 5 động lực chủ đạo để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng. Trong đó, tỉnh tập trung triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, lấy ”đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư”. Bắc Ninh cũng tập trung thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, nhất là từ khu vực FDI, tập trung vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử thế hệ mới, trung tâm dữ liệu.

Địa phương cũng đặt ra động lực đến từ thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, nhất là từ khu vực FDI, tập trung vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử thế hệ mới, trung tâm dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu công mới, tạo quỹ đất lớn, sạch, xanh, đồng bộ hạ tầng sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới.

Cuối cùng, tỉnh tập trung thu hút các dự án đô thị, dự án trung tâm thương mại, logistics quy mô lớn và tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ. Bắc Ninh hướng tới phát triển mới các loại hình dịch vụ, du lịch, sản phẩm du lịch, gắn với cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các điểm văn hóa độc đáo trên địa bàn.

Đảm bảo lộ trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

Để thực hiện được mục tiêu, ông Phạm Hoàng Sơn đề nghị sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự quyết tâm của các sở ngành và địa phương, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Địa phương tập trung triển khai lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh (sau sáp nhập), các quy hoạch phân khu, quy hoạch các xã/phường phải được tiến hành đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, bám sát vào các định hướng lớn của tỉnh.

Đảm bảo tiến độ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đảm bảo không gian, động lực phát triển lâu dài, bền vững, mang chiều sâu chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Xây dựng Chương trình tổng thể để bảo đảm lộ trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bắc Ninh lên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Tỉnh cũng đặt ra nhiệm vụ tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tập trung cao nhất công tác giải phóng các công trình trọng điểm quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có ý nghĩa quan trọng như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối, Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng...

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm sớm bổ sung quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đặc biệt là các khu công nghiệp. Tiếp tục phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026.

Địa phương tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ; thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, để thực hiện được các mục tiêu, tỉnh Bắc Ninh cũng đề ra các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục, y tế, tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp…

Tại Kỳ họp thứ 8, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiến tới gần mục tiêu trở thành phố trực thuộc Trung ương.