Sẵn sàng mặt bằng thi công Vành đai 2 TPHCM
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 3 đoạn của tuyến Vành đai 2 cơ bản hoàn thành, sẵn sàng khởi công trong tháng 12.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án giao thông thành phố (Ban giao thông) để khởi công đoạn Vành đai 2.
Giải phóng mặt bằng thi công đường Vành đai 2 TPHCM đoạn qua TP Thủ Đức cũ.
Cụ thể đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2).
Theo ông Dũng, mặt bằng ở 2 đoạn này đã bàn giao được 80%. Hiện nay, về chi trả tiền bồi thường, chỉ còn một số hộ khó khăn, vướng mắc trong khai nhận di sản, tranh chấp. Tạm thời, số tiền các hộ này được gửi ngân hàng. Công tác bố trí tái định cư cũng đang tiếp tục được triển khai.
Hiện nay, Ban Giao thông đang triển khai các thủ tục liên quan để khởi công các gói thầu xây lắp của đoạn 1 và đoạn 2 vào ngày 19-12 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong khi đó, đoạn 3 Vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) cũng sắp xong toàn bộ mặt bằng để doanh nghiệp dự án tái khởi công sau nhiều năm tạm ngưng.
Ông Dũng xác nhận đoạn 3 cũng sắp hoàn thành toàn bộ mặt bằng và bảo đảm cho tái khởi công.
Hiện chỉ còn 16 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đoạn 1 có chiều dài gần 3,6 km (bao gồm nút giao Bình Thái), diện tích thu hồi hơn 47 ha. Dự án ảnh hưởng đến 888 trường hợp, trong đó có 870 hộ dân và 18 tổ chức (phường Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Thủ Đức).
Nhu cầu tái định cư là 612 trường hợp, gồm 466 nền đất và 146 căn hộ.
Đoạn 2 dài hơn 2,4 km. Diện tích thu hồi đất 13,5 ha. 262 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 253 hộ dân và 9 tổ chức (phường Thủ Đức).
Nhu cầu tái định cư là 113 trường hợp, gồm 62 nền đất và 51 căn hộ.
Đoạn 3 dài 2,7 km được thực hiên theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án khởi công năm 2017 đến năm 2020 thì tạm ngưng khi đạt 44% khối lượng thi công.
