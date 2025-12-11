Tỉnh biên giới ghi nhận kỷ lục chưa từng có tiền lệ, "công thần" chính thức lộ diện

Theo thông tin từ kỳ họp thứ 44 HĐND tỉnh khóa XVII của UBND tỉnh Lạng Sơn, năm 2025 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước đạt 8,06%. Thu ngân sách nhà nước đạt 18.063,8 tỷ đồng, vượt xa dự toán và là mức cao nhất trong cả nhiệm kỳ , tăng 60,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ xuất nhập khẩu đạt 13.300 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến ngày 30/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 86,14 tỷ USD, tăng 44,6% so với năm 2024. Hàng hóa địa phương xuất khẩu đạt 183 triệu USD, tăng 8,28%. Các dự án cửa khẩu thông minh, khu trung chuyển và hợp tác biên giới Tân Thanh - Pò Chài được đẩy mạnh.

Xe hàng xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cũng ghi nhận mức tăng 6,15%, cho thấy hoạt động công nghiệp đang phục hồi tích cực.

Tỉnh đã tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp như VSIP, Đình Lập, Bắc Sơn… Đến nay, toàn tỉnh có 12 khu và cụm công nghiệp được phê duyệt.

Cùng với đó, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời khởi công nhiều dự án trọng điểm tạo động lực phát triển.

Theo kế hoạch, vốn đầu tư công tỉnh Lạng Sơn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm là 6.316 tỷ đồng. Đến nay, sau 11 tháng, tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ, giao chi tiết 6.098 tỷ đồng, đạt 96,5% kế hoạch vốn được giao.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương mà UBND tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ là 1.401 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao; vốn ngân sách trung ương đã được UBND tỉnh phân bổ 4.697/4.915 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch. So với mức bình quân của cả nước, tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn 8,1%.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng nỗ lực hoàn thành các công trình giao thông theo chỉ đạo của Trung ương như Quốc lộ 4B, các tuyến cao tốc, và khánh thành tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại khu vực mốc 1119 - 1120 thuộc cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển đúng định hướng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; Làng Du lịch tốt nhất năm 2025...

Tỉnh cũng đã triển khai quyết liệt, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện. Dự kiến 18/18 các chỉ tiêu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch.

Về nhiệm vụ năm 2026, tỉnh tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10 - 11%. GRDP bình quân đầu người đạt 78-79 triệu đồng; kinh tế số chiếm 18% GRDP; du lịch đạt 4,7 triệu lượt khách; giảm 2% hộ nghèo; trồng mới 9.000 ha rừng; giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông và tội phạm.

Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.