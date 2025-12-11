Trần thu nhập tăng thêm của TPHCM sẽ thay đổi khi chưa thực hiện bảng lương mới

Sáng 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, Quốc hội cho phép HĐND thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3…

Ngoài ra, tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 được UBND thành phố xác định phát triển theo mô hình TOD…

Để thu hút nhà đầu tư chiến lược, Nghị quyết bổ sung 11 dự án thuộc danh mục ưu tiên như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng; dự án đầu tư cụm y tế chuyên sâu, khu liên hợp thể thao, công viên văn hóa hoặc công viên chuyên đề có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên...

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập đến nội dung liên quan đến trần thu nhập tăng thêm của TPHCM trong thời gian chưa thực hiện bảng lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trên cơ sở đề nghị của Thành ủy TPHCM, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về nội dung này.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết đảm bảo đồng bộ, không trùng lặp với các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua và các dự thảo luật, nghị quyết khác của Quốc hội dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Để tăng cường phân cấp, phân quyền và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết một cách công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách… dự thảo Nghị quyết đã giao HĐND thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền.

Đối với việc áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, Chính phủ cho hay, khu thương mại tự do là mô hình mới, tạo đột phá trong thúc đẩy, thu hút đầu tư theo cơ chế một cửa tại chỗ, với các điều kiện sẵn sàng cho hoạt động đầu tư. Do đó, việc áp dụng quy trình, thủ tục đầu tư đặc biệt cho các dự án là cần thiết nhằm giảm bớt thời gian thực hiện.

Đồng thời, thủ tục này cũng cần phải được cho phép áp dụng đối với các khu vực chuyên biệt tại thành phố như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu chức năng trong khu kinh tế.

“Việc cho phép triển khai các thủ tục này là cam kết mạnh mẽ của nhà nước với các nhà đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh so với khu vực và quốc tế”, Chính phủ nêu rõ.