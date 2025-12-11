Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026

11-12-2025 - 13:55 PM

Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2026 được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135 của Chính phủ.

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm từ 2025 sẽ được xác định như sau:

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 - Ảnh 1.

Như vậy, trong năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2025

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 - Ảnh 2.

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 - Ảnh 3.

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 - Ảnh 4.

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 - Ảnh 5.

Trường hợp này bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

