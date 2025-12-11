Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/1/2026: Hộ và cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu để nộp thuế, phải lập hóa đơn điện tử

11-12-2025 - 14:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ tự xác định doanh thu thực tế hằng năm và gửi thông báo cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính thuế.

Từ 1/1/2026: Hộ và cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu để nộp thuế, phải lập hóa đơn điện tử- Ảnh 1.

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trong đó có nội dung, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tự xác định doanh thu của năm và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Đồng thời, việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc trong hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ. Quy định nêu rõ: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Các trường hợp có phát sinh giao dịch đều phải lập hóa đơn điện tử, bảo đảm đúng thời điểm và đúng dữ liệu gửi cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện quản lý doanh thu dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử, thông tin người nộp thuế cung cấp và các nguồn dữ liệu liên quan theo quy định hiện hành.

Theo lộ trình đã được Chính phủ và cơ quan thuế công bố, từ 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế.

Quy định thể hiện tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế: Cơ quan thuế thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của năm 2025 để hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và nộp thuế theo phương pháp kê khai trong năm 2025 chuyển sang kê khai thuế theo pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026."

Ngoài ra, quy định yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện kê khai doanh thu gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31 tháng 01 năm sau.

Diễn biến mới về dự án Khu công nghiệp trị giá hơn 4.139 tỷ đồng, quy mô gần 295 ha, liên quan 1.348 hộ dân

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thu ngân sách tăng mạnh, câu hỏi lớn về đột biến từ đất đai

Thu ngân sách tăng mạnh, câu hỏi lớn về đột biến từ đất đai Nổi bật

8 ngày nữa, khởi công hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng xuống 11 phút

8 ngày nữa, khởi công hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng xuống 11 phút Nổi bật

Trần thu nhập tăng thêm của TPHCM sẽ thay đổi khi chưa thực hiện bảng lương mới

Trần thu nhập tăng thêm của TPHCM sẽ thay đổi khi chưa thực hiện bảng lương mới

14:16 , 11/12/2025
Chốt giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Chốt giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

14:00 , 11/12/2025
Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026

Thông tin mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026

13:55 , 11/12/2025
Chuyên gia Thuế: Trong một gia đình, nếu chồng sản xuất đậu và vợ mang đậu ra chợ bán, mỗi người sẽ được tính là một cá thể kinh doanh riêng

Chuyên gia Thuế: Trong một gia đình, nếu chồng sản xuất đậu và vợ mang đậu ra chợ bán, mỗi người sẽ được tính là một cá thể kinh doanh riêng

13:32 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên