Từ 1/1/2026: Hộ và cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu để nộp thuế, phải lập hóa đơn điện tử

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trong đó có nội dung, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tự xác định doanh thu của năm và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Đồng thời, việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc trong hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ. Quy định nêu rõ: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Các trường hợp có phát sinh giao dịch đều phải lập hóa đơn điện tử, bảo đảm đúng thời điểm và đúng dữ liệu gửi cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện quản lý doanh thu dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử, thông tin người nộp thuế cung cấp và các nguồn dữ liệu liên quan theo quy định hiện hành.

Theo lộ trình đã được Chính phủ và cơ quan thuế công bố, từ 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế.

Quy định thể hiện tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế: Cơ quan thuế thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của năm 2025 để hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và nộp thuế theo phương pháp kê khai trong năm 2025 chuyển sang kê khai thuế theo pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026."

Ngoài ra, quy định yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện kê khai doanh thu gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31 tháng 01 năm sau.