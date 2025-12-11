Vượt tiến độ 8 tháng, tuyến cao tốc hơn 20.400 tỷ đồng, dài 88km do Đèo Cả thực hiện sẵn sàng về đích sau 8 ngày nữa

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, có chiều dài 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km). Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có nhiều hầm xuyên núi nhất trên cao tốc Bắc Nam. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi gồm hầm 1, hầm 2 thuộc gói XL2 và hầm 3 thuộc gói XL3. Trong đó, hầm số 1 có chiều dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài 3.200 m, cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thiện lắp đặt các thiết bị và đang vận hành thử hệ thống quạt, điện chiếu sáng, loa phát thanh, thiết bị PCCC,…

Hầm số 3 dài 3.200 mét, bên trong hầm có 20 quạt jet (quạt phản lực), 1.734 đèn chiếu sáng có công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều loại thiết bị khác đang được gấp rút hoàn thiện công tác lắp đặt và vệ sinh.

Ở các hạng mục hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp trước đây và sáng tạo phương pháp đào hầm “NATM hệ Đèo Cả”, giúp rút ngắn thời gian thi công, góp phần đưa dự án về đích trước 8 tháng.

Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang tiến rất gần đến ngày về đích, sẵn sàng hoàn thành đúng mốc 19/12/2025 như chỉ đạo của Chính phủ. Đây không chỉ là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào mục tiêu lớn của quốc gia, hoàn thành hơn 3.000 km cao tốc trên cả nước, nối thông từ Cao Bằng đến Cà Mau, mở ra một diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng giao thông và động lực phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập kỷ tới.

Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.