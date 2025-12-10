PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Không buộc đổi xe xăng đồng loạt để ưu tiên một số nhà cung cấp xe điện, mà chuyển đổi theo lộ trình tự nhiên của chu kỳ thay thế phương tiện

Việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện tại Hà Nội được diễn ra theo lộ trình, không triển khai một cách dàn trải

Trong chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại Hà Nội, nhiều người dân đã cho rằng, việc chuyển đổi này đang diễn ra hơi nhanh, và có những áp lực nhất định cho doanh nghiệp và người dân. Với câu hỏi về nhóm lộ trình chuyển đổi và Thành phố đã lắng nghe những khó khăn, nhu cầu thực tế của người dân ra sao, ông Đào Việt Long đã cung cấp nhiều thông tin tại tọa đàm.

“Thành phố sẽ không triển khai một cách dàn trải, mà chỉ xác định rất rõ nhóm phương tiện phải cần có lộ trình chuyển đổi trước cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi tương ứng cho nhóm này, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp, của người dân”, ông Long cho biết.

Theo lộ trình, nhóm phương tiện thứ nhất là xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải, bao gồm cả xe sử dụng ứng dụng kết nối vận tải. Nhóm này sẽ chuyển đổi 20% trước ngày 1/1/2027, 50% trước ngày 1/1/2028 và 100% hoàn thành trước ngày 1/1/2030.

Nhóm thứ hai là xe taxi và xe ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải, bao gồm cả các phương tiện dùng nền tảng công nghệ. Ba mốc quan trọng nhất cho nhóm phương tiện này là từ 1/7/2026, 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới là xe sử dụng năng lượng sạch; 50% trước ngày 1/1/2028; 100% hoàn thành trước 1/1/2030.

“Như vậy, các doanh nghiệp, cả đơn vị kinh doanh vận tải lẫn đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng kết nối vận tải có cả giai đoạn 2026-2030 để chủ động kế hoạch chuyển đổi, không bị áp lực thay đổi đồng loạt”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội không triển khai một cách dàn trải, mà chỉ xác định rất rõ nhóm phương tiện phải cần có lộ trình chuyển đổi trước cũng như các chính sách hỗ trợ tương ứng (Ảnh: CTTĐT Chính phủ)

Ông Long thông tin, việc Sở Xây dựng và UBND TP. Hà Nội đặt nhóm phương tiện kinh doanh vận tải vào lộ trình chuyển đổi sớm xuất phát từ hai lý do:

Thứ nhất, đây là nhóm phương tiện có tần suất hoạt động rất cao - chạy liên tục trong đô thị, di chuyển quãng đường lớn mỗi ngày, nên lượng phát thải ra môi trường cũng cao hơn nhiều so với phương tiện cá nhân thông thường. Việc chuyển đổi sớm đồng nghĩa với việc giảm được lượng lớn khí thải, tiếng ồn và ô nhiễm không khí trong nội đô.

Thứ hai, đây là các phương tiện gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh. Mặc dù chi phí mua sắm ban đầu của một số loại xe điện (đặc biệt xe tải, xe thương mại) còn cao, nhưng các nghiên cứu cho thấy tổng chi phí sở hữu của nhiều loại xe thương mại và xe dịch vụ khi xét đủ vòng đời thường thấp hơn nhờ tiết kiệm nhiên liệu và bảo dưỡng. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ, giúp cải thiện lợi nhuận. Bên cạnh đó, chuyển đổi xanh cũng giúp cải thiện hình ảnh doanh nghiệp và cơ hội thị trường.

Thành phố hoàn toàn không đặt ra việc “buộc chuyển đổi đồng loạt để ưu tiên cho một số đơn vị cung cấp về xe điện”

Tại tọa đàm, ông Long cho biết, thời gian qua, trên mạng xã hội chưa diễn đạt đầy đủ về quy định “từ 1/7/2026, 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới phải sử dụng năng lượng sạch”, dẫn đến một bộ phận người dân và doanh nghiệp hiểu chưa đúng, lo ngại rằng tất cả phương tiện đang hoạt động sẽ phải chuyển đổi ngay từ mốc thời gian này.

“Tôi xin khẳng định lại quy định chỉ áp dụng đối với những phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau ngày 1/7/2026. Các phương tiện đang hoạt động bình thường, còn niên hạn, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải không hề bị yêu cầu phải chuyển đổi ngay lập tức”, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đính chính.

Ông Long khẳng định, Thành phố hoàn toàn không đặt ra việc “buộc chuyển đổi đồng loạt để ưu tiên cho một số đơn vị cung cấp về xe điện”. Hà Nội chỉ triển khai theo lộ trình tự nhiên của chu kỳ thay thế phương tiện, để tránh tạo áp lực đột ngột cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thành phố sẽ xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phù hợp để hạn chế các phương tiện khác từ sau 1/1/2035. Bởi lẽ, theo kế hoạch, đến năm 2035, mạng lưới đường sắt đô thị sẽ được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng của thành phố, tạo đủ năng lực thay thế phương tiện cá nhân, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân một cách an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh việc đưa ra mốc thời gian, Thành phố cũng hiểu rằng lộ trình chỉ khả thi khi đi kèm hỗ trợ, nên dự thảo Nghị quyết thiết kế một hệ thống các cơ chế giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp như tôi đã trình bày ở phần trước.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói thêm, đây không phải là lộ trình “đẩy nhanh bằng mệnh lệnh” mà là quá trình có tính toán, có thứ tự ưu tiên, có các bước chuyển đổi theo tỷ lệ, và sẽ có hỗ trợ tài chính đi kèm để giảm tối đa áp lực. Mọi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức đều được Thành phố tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện chính sách.