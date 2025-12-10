Quy định mới: Xe taxi không phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em

Ngày 10-12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Trong 10 luật được sửa đổi, bổ sung, có Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Theo đó, Luật đã sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 10 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau: "3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách". Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Như vậy, so với quy định trước đó, việc trang bị ghế ngồi cho trẻ em chỉ áp dụng với xe cá nhân, xe gia đình, loại trừ xe kinh doanh dịch vụ vận tải khách hàng.

Theo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Chính phủ, trong quá trình thảo luận tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, có ý kiến đề nghị chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc, còn đối với taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật như trên, loại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách khỏi quy định phải trang bị ghế ngồi cho trẻ em.

Việc trang bị ghế ngồi cho trẻ em trên xe ô tô là quy định được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua. Nhiều ý kiến băn khoăn về quy chuẩn ghế an toàn trẻ em, việc bố trí ghế ngồi trên xe ô tô thế nào cho hợp lý. Giới kinh doanh vận tải cũng lo ngại gia tăng chi phí và không khả thi trong quá trình vận chuyển hành khách.

Tham gia thảo luận tại hội trường về vấn đề này, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho biết chỉ còn hơn 1 tháng nữa là quy định trên có hiệu lực. Theo đại biểu, hầu hết các nước phát triển có quy định này và được xác định là mang lại lợi ích xã hội. Tuy nhiên theo nhìn nhận của đại biểu Hà Sỹ Đồng, ở các nước, tỉ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy, trong khi đó ở Việt Nam có tỉ lệ sử dụng xe máy cao.

Nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc, theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, có thể khiến nhiều nhà buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì đi ô tô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn.

Do đó, đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ với xe taxi, xe công nghệ. "Theo Quy chuẩn 123 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, ghế trẻ em có từ 4 đến 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì mỗi chiếc taxi phải có ít nhất 4 ghế khác kích cỡ, điều là hoàn toàn bất khả thi"- vị đại biểu nói.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng lo ngại một số gia đình nghèo, không có ô tô cá nhân muốn gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám chữa bệnh khi đau ốm hoặc đi đường trời mưa rét, với số lượng taxi có trang bị ghế ít, việc gọi xe sẽ khó hơn, giá cước cũng có thể cao hơn. Theo vị đại biểu đoàn Quảng Trị, chi phí này sẽ đổ lên đầu các gia đình nghèo hoặc các ông bố bà mẹ trẻ em.