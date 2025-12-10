Không bổ sung chính sách tăng thêm 100% tiền lương cho cán bộ thuế

Ngày 10-12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đọc báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Phạm Thắng

Đáng chú ý, tại luật vừa được thông qua, sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ bỏ nội dung bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động ngành thuế.

Trước đó, khi trình dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) ra Quốc hội, Chính phủ đã đề xuất bổ sung quy định cơ quan quản lý thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Quốc hội quyết định hàng năm để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động.

Tại dự thảo gần nhất, ban soạn thảo đề xuất 2 phương án: Phương án 1 (trường hợp có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua): công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Khoản hỗ trợ hằng tháng này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thu nhập từ khoản hỗ trợ này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Phương án 2 (trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua): Chính phủ quy định việc bổ sung thu nhập cho công chức quản lý thuế, người lao động trong cơ quan quản lý thuế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên trong quá trình thảo luận, các đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để có cơ sở chính trị. Sau đó, Chính phủ đã thực hiện xin ý kiến.

Theo báo cáo của Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 19350-CV/VPTW ngày 7-12-2025 thông báo ý kiến Thường trực Ban Bí thư đối với Công văn số 158- CV/ĐUQH, ngày 6-12-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc báo cáo xin ý kiến nội dung kỳ họp 10 trong đó, đối với nội dung công chức quản lý thuế được hưởng chế độ chính sách như người làm công tác xây dựng pháp luật.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến: Giao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu sơ kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW trình Bộ Chính trị trong quý III/2026.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, quy định pháp luật, cơ chế chính sách về tổ chức bộ máy và đãi ngộ phù hợp với yêu cầu đặc thù ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, giữ tương quan hợp lý trong hệ thống chính trị; đồng thời xác định rõ nguyên tắc áp dụng, thẩm quyền quyết định, bảo đảm khả thi về nguồn lực.

Do đó, Chính phủ đã tiếp thu, bỏ nội dung khoản 5 Điều 9 khỏi dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.