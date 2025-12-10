Sân bay Long Thành hoàn thiện đường băng, chuẩn bị bay kỹ thuật ngày 19/12

Ngày 9/12, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành cho biết đơn vị đang triển khai vệ sinh, kiểm tra toàn bộ đường cất hạ cánh và các tuyến đường lăn để sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay lớn nhất cả nước vào vận hành giai đoạn 1.

Cùng với công tác kỹ thuật, Chính phủ đang thúc đẩy các thủ tục để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án. Sáng 8/12, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 94 về chủ trương đầu tư Cảng HKQT Long Thành, trong đó kiến nghị cho phép phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không phải trình Quốc hội thông qua.

Theo tờ trình, việc này giúp quá trình nghiên cứu, thẩm định và phê duyệt được chủ động, phù hợp tinh thần phân cấp, phân quyền và quy định của Luật Đầu tư công 2024. Bối cảnh tăng trưởng GDP dự kiến đạt hai con số từ năm 2026 khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ cao hơn nhiều so với dự báo, đòi hỏi việc đầu tư giai đoạn 2 phải tiến hành sớm.

Giai đoạn 2 của dự án dự kiến xây dựng thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm, cùng các công trình kỹ thuật đồng bộ. Chính phủ cũng đề xuất giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu của giai đoạn này.

Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết kiến nghị của Chính phủ có cơ sở và phù hợp quy định hiện hành. Hai cơ quan thống nhất đưa nội dung điều chỉnh vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, tạo điều kiện để Long Thành đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Cảng HKQT Long Thành dự kiến hoàn tất các bước chuẩn bị để bảo đảm chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12 diễn ra an toàn, chính xác – bước thử quan trọng trước khi sân bay được đưa vào khai thác thương mại.