Cú bắt tay chiến lược với doanh nghiệp hơn 31.100 tỷ, "đánh thức" di sản 400 năm tuổi của Việt Nam

UBND tỉnh Hưng Yên và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa tổ chức hội nghị ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong quảng bá điểm đến, tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế; hỗ trợ giới thiệu hình ảnh Hưng Yên thông qua hệ thống phương tiện, dịch vụ của Vietnam Airlines như Tạp chí Heritage, video trên chuyến bay, trưng bày ấn phẩm tại các sự kiện xúc tiến du lịch – thương mại.

Đồng thời, hai bên phối hợp quảng bá, xem xét đưa các đặc sản, nông sản và sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hưng Yên vào phòng chờ sân bay và dịch vụ suất ăn của Vietnam Airlines khi đáp ứng tiêu chuẩn.

Lãnh đạo hai đơn vị tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Vietnam Airlines cam kết đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước; xem xét chính sách về giá vé, hành lý, vận chuyển hàng hóa phục vụ các đoàn công tác của tỉnh. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng các sản phẩm công nghệ phục vụ xúc tiến du lịch và thương mại của Hưng Yên.

Sau hợp nhất, Hưng Yên mở rộng không gian phát triển và cộng hưởng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, trong đó có di sản Phố Hiến – đô thị thương cảng cổ có bề dày khoảng 400 năm. Việc hợp tác với Vietnam Airlines được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay nối dài" giúp quảng bá sâu rộng hơn hình ảnh, di sản và các sản phẩm đặc trưng của địa phương , góp phần nâng cao vị thế của Hưng Yên trên bản đồ du lịch – thương mại trong nước và quốc tế.

Tiếp viên Vietnam Airlines phục vụ suất ăn đặc biệt với vải trứng Hưng Yên – nông sản đạt chuẩn VietGAP, OCOP 4 sao (Ảnh Vietnam Airlines)

Vietnam Airlines là hãng hàng không có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 31.115 tỷ đồng.

Hãng hàng không này trước đó đã có nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh cũng như đặc sản của Hưng Yên trên các tuyến bay của mình. Cụ thể, hồi tháng 6 vừa qua, trên các chuyến bay hạng thương gia từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc, cùng với những đường bay quốc tế đến châu Âu và Úc, Vietnam Airlines thay thế món tráng miệng thông thường bằng những quả vải trứng - một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên.

Vải trứng Hưng Yên cóỏ quả mỏng, màu đỏ tươi, còn cùi quả dày, hạt nhỏ, thậm chí một số quả gần như không có hạt. Thịt quả giòn, ngọt đậm đà và tỏa ra hương thơm mát đặc trưng, khiến ai đã thưởng thức đều khó lòng quên. Bên cạnh đó, vải trứng còn rất bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe.

Để giữ trọn vẹn hương vị đặc sản trên không trung, Vietnam Airlines áp dụng quy trình tuyển chọn, vận chuyển và bảo quản nghiêm ngặt, giúp giữ nguyên độ tươi ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi quả vải đều được kiểm tra kỹ lưỡng về trọng lượng, độ mọng nước và vị ngọt hài hòa, đạt tiêu chuẩn an toàn VietGap, OCOP 4 sao, mang đến cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời trên mỗi chuyến bay.

Trước đó, hãng đã đưa vào phục vụ các đặc sản như nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Thanh Hà, cam Cao Phong, dâu tây Mộc Châu, mận hậu Sơn La…, nhận được sự đánh giá cao từ hành khách trong và ngoài nước.