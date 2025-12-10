Chính thức đề xuất sân bay mới cách Nội Bài chưa tới 100km, dự kiến khai thác vào 2029

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Tỉnh này đề xuất vị trí lựa chọn xây dựng cảng hàng không trên địa bàn phường Liêm Tuyền và các xã Bình Lục, Bình Mỹ.

UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, đây là vị trí chiến lược, cách phường Phủ Lý khoảng 7km, cách phường Nam Định khoảng 21km và cách trung tâm tỉnh Ninh Bình (hiện nay) khoảng 30km; cách Khu du lịch chùa Tam Chúc khoảng 19km và cách Khu du lịch Bái Đính - Tràng An khoảng 30km.

Cũng theo tờ trình của UBND tỉnh Ninh Bình, diện tích quy hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế khoảng 664ha; quy mô cảng hàng không cấp 4E (theo tiêu chuẩn ICAO) và sân bay quân sự cấp I.

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình sẽ xây 2 đường cất hạ cánh (dài 3.800m và 3.200m); loại tàu bay khai thác là Code E và tương đương (các dòng máy bay thân rộng hiện đại). Công suất thiết kế dự kiến đón 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Dự án dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Phương án tài chính được xây dựng theo mô hình đối tác công tư (PPP) để giảm tải cho ngân sách nhà nước. Giai đoạn đến 2030 vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 45,25%, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 54,75%. Thời gian hoàn vốn dự kiến: Khoảng 27 năm.

Về lộ trình, tỉnh Ninh Bình kiến nghị bổ sung dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Nếu được thông qua, dự án dự kiến khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2029.

Theo Google Maps, phường Liêm Tuyền đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 90km.

Trước đó, một sân bay khác gần Nội Bài được triển khai và đã vào quy hoạch, là sân bay Gia Bình. Cụ thể, hồi tháng 5 năm nay, Thủ tướng đồng ý nâng cấp xây dựng sân bay Gia Bình tầm cỡ quốc tế, từ cấp 3C lên cấp 4E. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành công trình rất quan trọng này, góp phần giảm tải cho Sân bay Nội Bài và góp phần nâng cao vị thế đất nước, chào mừng Hội nghị APEC 2027.

Mới đây, tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài quá tải công suất. Việc nghiên cứu mở rộng sân bay này đã được triển khai, song gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, xây dựng đường cất, hạ cánh độc lập cần nhu cầu về giải phóng mặt bằng và di dời trên diện tích rất lớn.

"Trong bối cảnh đó, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là bước đi mang tính chiến lược, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình chùm cảng kép. Mở rộng, nâng cao năng lực hàng không khi kết nối với các cảng hàng không lân cận", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lý giải thêm về mô hình khai thác "sân bay kép", "đa trung tâm hàng không" của vùng Thủ đô (sân bay Nội Bài và sân bay Gia Bình có khoảng cách 30 - 40 km), theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, nhiều quốc gia trên thế giới đã vận hành hiệu quả mô hình khai thác đồng thời nhiều cảng hàng không trong một vùng trời.