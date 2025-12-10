Tháp 108 tầng sừng sững giữa biển khơi Việt Nam: Sẽ vượt qua Trung Quốc, Hàn Quốc trong top 10 thế giới?

Toà tháp 108 tầng tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Ảnh minh hoạ toà tháp 108 tầng trong tương lai do AI sáng tạo dựa trên thiết kế chính thức

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ là siêu dự án 2.870 ha của Tập đoàn Vingroup, khởi công tháng 4/2025, tọa lạc tại xã Long Hòa và Cần Thạnh (nay là xã Cần Giờ, TP.HCM), hướng tới là khu đô thị du lịch sinh thái biển quy mô lớn nhất Việt Nam với vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD.

Toạ lạc tại vị trí chiến lược mũi Hải Đăng trong siêu đô thị với thiết kế hỗn hợp gồm thương mại, văn phòng, khách sạn và đài quan sát, tòa tháp 108 tầng được kỳ vọng vượt qua toà nhà Landmark 81 (cao 461,2 mét) để trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, đồng thời lọt top 10 tòa nhà cao nhất thế giới.

Dựa trên ước tính từ chiều cao của Landmark 81 (cũng do Vingroup xây dựng) , chiều cao toà tháp 108 tầng có thể đạt từ 550-600mm. Vì vậy, tòa tháp 108 tầng rất có thể vượt qua nhiều công trình nổi tiếng của Trung Quốc như Shanghai World Financial Center (492m), Guangzhou CTF Finance Centre (530m), Tianjin CTF Finance Centre (Thiên Tân, Trung Quốc) (530 m); và Hàn Quốc như Lotte World Tower (555 m).

Nếu toà tháp này lọt top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, điều này sẽ không chỉ thay đổi đường chân trời của TP.HCM mà còn khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kiến trúc siêu cao tầng toàn cầu.

Tòa tháp 108 tầng không chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng mà đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho tham vọng phát triển quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ các cường quốc về kiến trúc siêu cao tầng. Với số tầng 108 – một con số mang ý nghĩa may mắn trong văn hóa Việt Nam và Phật giáo, tòa tháp thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng toàn cầu.

Từ góc độ định danh đô thị, tòa tháp sẽ trở thành điểm nhận diện duy nhất giúp Cần Giờ và TP.HCM được ghi nhận trên các bản đồ quốc tế. Giống như cách Empire State Building định danh New York hay Burj Khalifa định danh Dubai, tòa tháp 108 tầng sẽ là hình ảnh đại diện cho sự phồn vinh và tiến bộ của Việt Nam khi nhắc đến các đô thị biển hiện đại của châu Á.

Trong tầm nhìn tương lai, công trình này sẽ là tâm điểm của một “thành phố trong thành phố” – một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng sống, làm việc và giải trí. Khi hoàn thành, khu vực xung quanh tòa tháp sẽ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch kinh doanh và nghỉ dưỡng cao cấp tại Đông Nam Á.

Ảnh minh hoạ toà tháp 108 tầng trong tương lai do AI sáng tạo dựa trên thiết kế chính thức

Vị trí và thiết kế kiến trúc của tháp 108 tầng có gì đặc biệt?

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một công trình siêu cao tầng trực tiếp trên nền đất lấn biển, thể hiện trình độ công nghệ xây dựng và khả năng vượt qua thách thức địa chất phức tạp. Trong khi Landmark 81 được xây trên đất liền bên bờ sông Sài Gòn, tòa tháp 108 tầng sẽ vươn mình từ khu vực được lấn biển tại Cần Giờ – một thành tựu kỹ thuật mang tính đột phá.

Tòa tháp 108 tầng được xây dựng tại ô đất C3-30 thuộc phân khu C có diện tích 317,32 ha, tọa lạc tại vị trí mũi Hải Đăng – điểm cao nhất và có tầm nhìn đẹp nhất của toàn khu đô thị. Vị trí này được lựa chọn không ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc: từ đây có thể quan sát toàn cảnh biển Đông Nam Á, đồng thời đóng vai trò như một “ngọn hải đăng hiện đại” dẫn dắt tầm nhìn cho toàn bộ khu đô thị rộng 2.870 ha.

Thiết kế kiến trúc của tòa tháp mang cấu trúc hỗn hợp tinh vi, tích hợp nhiều chức năng trong một không gian thẳng đứng. Từ tầng căn cứ đến đỉnh tháp, công trình bao gồm khu thương mại dịch vụ ở các tầng thấp tạo sự sôi động, khu văn phòng hạng A phục vụ các tập đoàn quốc tế ở tầng trung, khách sạn 6 sao với tiêu chuẩn quốc tế ở các tầng cao, và căn hộ penthouse siêu sang tại đỉnh tháp với tầm nhìn 360 độ ra biển khơi.

Về mặt kỹ thuật, tòa tháp được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt của môi trường biển, bao gồm gió bão mạnh, độ ẩm cao và tác động của muối biển. Hệ thống cấu trúc chống động đất và chống bão được tính toán theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Điểm nhấn kiến trúc nổi bật là thiết kế mặt tiền với hệ thống kính phản quang hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác thay đổi theo ánh sáng tự nhiên trong ngày. Về ban đêm, hệ thống chiếu sáng LED được lập trình tạo ra những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng, biến tòa tháp thành điểm thu hút du khách từ xa.

Tòa tháp 108 tầng Vinhomes Green Paradise hiện đang trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng sau khi toàn dự án chính thức khởi công vào ngày 19/4/2025. Tính đến cuối năm 2025, các đội thi công đang tập trung thực hiện công tác lấn biển, san lấp mặt bằng và xử lý nền móng để chuẩn bị cho các hạng mục xây dựng chính.

Giai đoạn 2025-2027 sẽ là thời điểm đào móng sâu và đổ bê tông móng cho tòa tháp sẽ được thực hiện với công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo độ bền vững trên nền đất lấn biển.

Từ năm 2027-2030, dự kiến sẽ là giai đoạn xây dựng thô chính của tòa tháp với tốc độ thi công khoảng 3-4 tầng mỗi tháng. Giai đoạn hoàn thiện và đi vào vận hành dự kiến từ 2030-2032, bao gồm thi công nội thất, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, an ninh và các tiện ích cao cấp.