Chính phủ đề xuất miễn trừ ghế an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi trên taxi và xe buýt

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét chỉnh lý quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 theo hướng miễn trừ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ ô tô chỉ có một hàng ghế). Đặc biệt, người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ dự kiến chỉnh lý quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô theo hướng miễn trừ áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (ảnh minh hoạ).

Hiện tại, Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, bao gồm cả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo quy định của Luật Đường bộ, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.



Theo tài liệu rà soát dự luật được Bộ Tư pháp công bố gần đây, việc đề xuất chỉnh lý này được đưa ra trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong các phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 10. Các đại biểu cho rằng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình và xe chở người lưu thông trên cao tốc. Đối với xe taxi và xe dịch vụ trong thành phố, việc miễn trừ nên được cân nhắc để phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh vận tải.

Trong dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Chính phủ cho biết đã tiếp thu ý kiến này và dự kiến bổ sung chỉnh lý quy định theo hướng miễn trừ đối với xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, nội dung dự kiến chỉnh lý trong dự thảo luật sẽ là: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Ông Vũ Thành Niêm, Phó Giám đốc Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN cho biết: Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT xây dựng dựa trên các quy định kỹ thuật của Liên hợp quốc như UN R44 và UN R129, theo đó, thiết bị an toàn cho trẻ em được sử dụng cho trẻ dưới 10 tuổi và phân loại theo cân nặng. Nhóm 0 và 0+ (nhóm trẻ sơ sinh): dùng cho trẻ dưới 13 kg, thường là dạng nôi hoặc ghế ngửa, bắt buộc lắp quay ngược chiều xe để bảo vệ đầu và cổ. Nhóm I (nhóm trẻ nhỏ): dùng cho trẻ 9-18 kg, có dây đai an toàn riêng cố định tại vai, hông và giữa hai chân, giúp thân trẻ không bị trượt khi phanh gấp. Nhóm II và III (nhóm trẻ lớn): dành cho trẻ từ 15-36 kg, là loại ghế hoặc đệm nâng giúp trẻ ngồi cao hơn để dây an toàn của ô tô đi đúng vị trí vai và đùi.



