6 trường hợp Sổ đỏ bị thu hồi từ năm 2025: Người dân cần đặc biệt lưu ý một điều

Các trường hợp bị thu hồi Sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Nhóm 1: Thu hồi do thay đổi về Đất đai & Thủ tục hành chính

1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất: Khi cơ quan Nhà nước ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất được ghi trong Sổ đỏ, thì Sổ đỏ đó sẽ bị thu hồi theo quy định.

2. Người dân thực hiện Cấp đổi Sổ đỏ: Khi người sử dụng đất có nhu cầu và làm thủ tục cấp đổi sang Sổ đỏ mới (do sổ cũ rách nát, hư hỏng hoặc muốn đổi sang mẫu mới), Sổ đỏ cũ sẽ phải nộp lại để thu hồi.

3. Đăng ký biến động đất đai cần cấp Sổ mới: Khi người dân thực hiện các thủ tục đăng ký biến động (như: chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, thay đổi tài sản gắn liền với đất...) mà theo quy định buộc phải cấp Sổ đỏ mới, thì Sổ đỏ cũ sẽ bị thu hồi.

Nhóm 2: Thu hồi do Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

4. Sổ đỏ được cấp "Sai quy định":

Nhà nước sẽ thu hồi Sổ đỏ nếu việc cấp giấy trước đó mắc phải một trong các lỗi sau:

- Cấp không đúng thẩm quyền.

- Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

- Cấp không đúng diện tích đất.

- Không đủ điều kiện được cấp.

- Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất.

- Không đúng nguồn gốc sử dụng đất.

Lưu ý quan trọng: Trường hợp Sổ đỏ cấp sai quy định nhưng người được cấp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (đã bán, tặng cho, chuyển nhượng...) theo đúng pháp luật đất đai, thì Sổ đỏ này SẼ KHÔNG BỊ THU HỒI. Việc xử lý thiệt hại lúc này sẽ thực hiện theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Nhóm 3: Hai trường hợp mới được bổ sung

5. Sổ đỏ bị Tòa án tuyên hủy: Đây là quy định mới. Sổ đỏ sẽ bị thu hồi khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tuyên hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

6. Liên quan đến Thi hành án & Đấu giá: Trường hợp đất hoặc tài sản gắn liền với đất đã được bán đấu giá, hoặc được giao cho người khác theo yêu cầu của Tòa án/Cơ quan thi hành án, nhưng người phải thi hành án không giao nộp Sổ đỏ đã cấp, thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi (hoặc hủy) Sổ đỏ đó.

Quy trình người dân kiến nghị thu hồi Sổ đỏ cấp sai

Để đảm bảo quyền lợi, người dân có thể chủ động thực hiện theo quy trình sau:

Gửi kiến nghị: Nộp văn bản kiến nghị về sai sót trong cấp sổ đỏ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tiếp nhận & Kiểm tra: Cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, cấp giấy hẹn. Nếu hồ sơ thiếu sẽ hướng dẫn bổ sung. Hồ sơ sau đó được chuyển về UBND cấp xã nơi có đất.

Xử lý tại cấp xã: UBND cấp xã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai để thẩm tra, xác minh thông tin.

Quyết định: Chủ tịch UBND xã sẽ ra quyết định thu hồi sổ đỏ sai và cấp sổ đỏ mới (nếu đủ điều kiện). Văn phòng đăng ký đất đai sẽ chỉnh lý hồ sơ địa chính và trả kết quả cho người dân.

Quy định mới trong Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hạn chế các sai phạm trong quản lý đất đai và bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người dân.

Hiện tại, kể từ phiên bản 2.2.4, ứng dụng VNeID đã bổ sung tính năng nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tuyến. Tính năng này được triển khai nhằm hỗ trợ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và minh bạch.