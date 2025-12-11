Viettel Money tiên phong cung cấp dịch vụ “đi trước trả sau” cho khách hàng ePass

Sau khi Nghị định 119/2024/NĐ-CP được ban hành, việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông là điều kiện bắt buộc để phương tiện có thể lưu thông qua trạm thu phí. Thay vì thanh toán bằng tài khoản thu phí như trước đây, chủ xe phải liên kết tài khoản giao thông định danh với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Song song với việc tuyên truyền chuyển đổi, Cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh áp dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ người dân chuyển đổi nhanh chóng, an toàn.

Trong đó, Viettel Money là một trong số ít đơn vị tiên phong ra mắt dịch vụ “đi trước trả sau” đúng định hướng của Chính phủ, giúp người dùng ePass xử lý linh hoạt các tình huống thiếu hụt số dư tài khoản khi phương tiện đi qua trạm thu phí. Tính năng này hiện đã được tích hợp ngay trên ứng dụng ePass, cho phép mở ví nhanh chóng, thuận tiện mà không cần tải thêm ứng dụng Viettel Money.

Giải pháp “giảm nỗi lo” cho khách hàng ePass

Ví trả sau của Viettel Money là giải pháp thanh toán linh hoạt, không lo gián đoạn hành trình cho khách hàng ePass

Ví trả sau của Viettel Money là sản phẩm hợp tác giữa Viettel Money và Ngân hàng số Cake by VPBank. Tính năng này giúp giảm áp lực cho khách hàng ePass, hỗ trợ linh hoạt cho các tình huống ngoài ý muốn như quên nạp tiền tài khoản hoặc nguồn tiền không đủ số dư.

Chỉ với 3 bước đơn giản (định danh EKYC, ký hợp đồng, mở ví), người dùng đã có thể kích hoạt Ví trả sau và sử dụng ngay. Hạn mức sử dụng lên đến 3 triệu đồng, có thể đăng ký mở ví 24/7, không mất phí mở và lãi suất 0% nếu thanh toán đúng hoặc trước hạn.

Đặc biệt, khi nguồn tiền chính (ViettelPay hoặc Mobile Money) trên Viettel Money không đủ số dư, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Ví trả sau, đảm bảo giao dịch được xử lý để xe qua trạm. Viettel Money hiện là phương thức thanh toán tiên phong trên thị trường có thể đáp ứng khả năng "trượt nguồn tiền" thông minh này, đồng thời đảm bảo chuẩn tốc độ xử lý <200ms, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC.

Đồng hành cùng hành trình xây dựng hệ thống thanh toán giao thông thông minh

Tính đến cuối tháng 9/2025, hơn 5,8 triệu phương tiện đã được gắn thẻ và chuyển đổi sang tài khoản giao thông, nhưng mới chỉ có hơn 3 triệu tài khoản được liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong khi đó, điều kiện bắt buộc để qua trạm từ 01/01/2026 là tài khoản giao thông phải kết nối với một nguồn tiền hợp lệ.

Hiện nay, Viettel Money đang là một trong những phương thức thanh toán tối ưu nhất cho khách hàng ePass nhờ khả năng liên kết trực tiếp với tất cả ngân hàng nội địa (qua tài khoản hoặc thẻ ATM), cùng nhiều tiện ích đi kèm như Ví trả sau, Bảo hiểm chuyến đi, hơn 1.400 điểm hỗ trợ offline…

Ngoài câu chuyện thanh toán, trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh số hóa toàn diện, Viettel Money đang tích cực hoàn thiện các dịch vụ tài chính số nhằm hỗ trợ người dân tiếp sử dụng dễ dàng và bền vững. Sự ra đời của Ví trả sau là một trong những nỗ lực cụ thể hóa tinh thần đó: tối ưu trải nghiệm số, xây dựng hệ thống thanh toán giao thông hiện đại, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt, linh hoạt với người dân.