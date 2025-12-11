Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viettel Money tiên phong cung cấp dịch vụ “đi trước trả sau” cho khách hàng ePass

11-12-2025 - 19:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Viettel Money tiên phong cung cấp dịch vụ “đi trước trả sau” cho khách hàng ePass

Tính năng Ví trả sau từ Viettel Money mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng ePass qua trạm thông suốt, giảm thiểu ùn tắc, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam.

Sau khi Nghị định 119/2024/NĐ-CP được ban hành, việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông là điều kiện bắt buộc để phương tiện có thể lưu thông qua trạm thu phí. Thay vì thanh toán bằng tài khoản thu phí như trước đây, chủ xe phải liên kết tài khoản giao thông định danh với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Song song với việc tuyên truyền chuyển đổi, Cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh áp dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ người dân chuyển đổi nhanh chóng, an toàn.

Trong đó, Viettel Money là một trong số ít đơn vị tiên phong ra mắt dịch vụ “đi trước trả sau” đúng định hướng của Chính phủ, giúp người dùng ePass xử lý linh hoạt các tình huống thiếu hụt số dư tài khoản khi phương tiện đi qua trạm thu phí. Tính năng này hiện đã được tích hợp ngay trên ứng dụng ePass, cho phép mở ví nhanh chóng, thuận tiện mà không cần tải thêm ứng dụng Viettel Money.

Giải pháp “giảm nỗi lo” cho khách hàng ePass

Ví trả sau của Viettel Money là giải pháp thanh toán linh hoạt, không lo gián đoạn hành trình cho khách hàng ePass

Ví trả sau của Viettel Money là sản phẩm hợp tác giữa Viettel Money và Ngân hàng số Cake by VPBank. Tính năng này giúp giảm áp lực cho khách hàng ePass, hỗ trợ linh hoạt cho các tình huống ngoài ý muốn như quên nạp tiền tài khoản hoặc nguồn tiền không đủ số dư.

Chỉ với 3 bước đơn giản (định danh EKYC, ký hợp đồng, mở ví), người dùng đã có thể kích hoạt Ví trả sau và sử dụng ngay. Hạn mức sử dụng lên đến 3 triệu đồng, có thể đăng ký mở ví 24/7, không mất phí mở và lãi suất 0% nếu thanh toán đúng hoặc trước hạn.

Đặc biệt, khi nguồn tiền chính (ViettelPay hoặc Mobile Money) trên Viettel Money không đủ số dư, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Ví trả sau, đảm bảo giao dịch được xử lý để xe qua trạm. Viettel Money hiện là phương thức thanh toán tiên phong trên thị trường có thể đáp ứng khả năng "trượt nguồn tiền" thông minh này, đồng thời đảm bảo chuẩn tốc độ xử lý <200ms, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC.

Đồng hành cùng hành trình xây dựng hệ thống thanh toán giao thông thông minh

Tính đến cuối tháng 9/2025, hơn 5,8 triệu phương tiện đã được gắn thẻ và chuyển đổi sang tài khoản giao thông, nhưng mới chỉ có hơn 3 triệu tài khoản được liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong khi đó, điều kiện bắt buộc để qua trạm từ 01/01/2026 là tài khoản giao thông phải kết nối với một nguồn tiền hợp lệ.

Hiện nay, Viettel Money đang là một trong những phương thức thanh toán tối ưu nhất cho khách hàng ePass nhờ khả năng liên kết trực tiếp với tất cả ngân hàng nội địa (qua tài khoản hoặc thẻ ATM), cùng nhiều tiện ích đi kèm như Ví trả sau, Bảo hiểm chuyến đi, hơn 1.400 điểm hỗ trợ offline…

Ngoài câu chuyện thanh toán, trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh số hóa toàn diện, Viettel Money đang tích cực hoàn thiện các dịch vụ tài chính số nhằm hỗ trợ người dân tiếp sử dụng dễ dàng và bền vững. Sự ra đời của Ví trả sau là một trong những nỗ lực cụ thể hóa tinh thần đó: tối ưu trải nghiệm số, xây dựng hệ thống thanh toán giao thông hiện đại, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt, linh hoạt với người dân.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thu ngân sách tăng mạnh, câu hỏi lớn về đột biến từ đất đai

Thu ngân sách tăng mạnh, câu hỏi lớn về đột biến từ đất đai Nổi bật

8 ngày nữa, khởi công hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng xuống 11 phút

8 ngày nữa, khởi công hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng xuống 11 phút Nổi bật

Xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

18:32 , 11/12/2025
Thông tin mới nhất về giấy phép lái xe mà mọi người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về giấy phép lái xe mà mọi người dân cần nắm rõ

18:29 , 11/12/2025
19/12/2025 hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km đường bộ cao tốc, hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển

19/12/2025 hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km đường bộ cao tốc, hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển

17:46 , 11/12/2025
TPHCM được mở rộng hàng loạt cơ chế đặc thù, tạo lực bật trở thành siêu đô thị

TPHCM được mở rộng hàng loạt cơ chế đặc thù, tạo lực bật trở thành siêu đô thị

17:33 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên