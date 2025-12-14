Cụm nhà máy điện dự kiến cung cấp 9 tỷ kWh/năm, có giá thành đầu tư thấp nhất Việt Nam chính thức khánh thành

Chính thức khánh thành Nhà máy điện Nhơn trạch 3 và 4

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm, Thủ tướng nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với "6 nhất": (1) Giá thành đầu tư thấp nhất; (2) Quy mô lớn nhất; (3) Công nghệ hiện đại nhất; (4) Công suất lớn nhất; (5) Thời gian lựa chọn nhà thầu EPC ngắn nhất (11 tháng); (6) Giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá, dự án đem lại những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế và các địa phương:

Một là, khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải bằng "0", bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26. Đảm bảo an ninh năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước.

Hai là, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, bền vững, hiện đại, giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ (từ nguồn năng lượng hoá thạch sang nguồn năng lượng tái tạo).

Ba là, lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giữ vai trò trung gian trong quá trình chuyển dịch, giảm thiểu tối đa việc hệ thống điện mất ổn định khi tỷ lệ năng lượng tái tạo tăng nhanh.

Bốn là, dự án là hạ tầng chiến lược, đóng góp vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (thu ngân sách, phát triển công nghệ cao, thu hút FDI chất lượng cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao, vận hành hệ thống cảng biển và logistics trọng điểm, phát triển năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…).

Năm là, dự án quan trọng do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam triển khai, thể hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp Nhà nước trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, cũng như chứng minh bản lĩnh, năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp và quản trị thông minh của doanh nghiệp, nhất là dám vượt qua khó khăn.

Sáu là, nền tảng cho lộ trình phát triển điện khí LNG của Việt Nam, tạo động lực cho Quy hoạch Điện VIII (hình mẫu cho 13 dự án LNG tiếp theo) và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.

Hai nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD

Hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T là tổng thầu EPC.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Đây cũng là dự án có giá thành đầu tư thấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Dự án có khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000m³ bê tông được lắp đặt. Với tổng công suất 1.624 MW - lớn nhất Việt Nam, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) – dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 62-64%, hiệu suất cao nhất Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.