Hà Nội thông qua quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic 925.651 tỷ đồng, dự kiến khởi công sau 5 ngày nữa

14-12-2025 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lễ khởi công dự án dự kiến diễn ra vào ngày 19/12/2025.

Sáng 14/12, tiếp tục chương trình kỳ họp 29, HĐND TP. Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Theo tờ trình, Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỉ lệ 1/2000 thuộc phạm vi 12 xã, phường, gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Quy mô diện tích đất khoảng 16.081 ha, được chia làm 4 phân khu thành phần (A, B, C, D) thuộc tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic (phân khu đô thị Thể thao phía Nam đô thị trung tâm).

Cụ thể, quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu A (thuộc phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh) với diện tích lập quy hoạch khoảng 3.280 ha; quy mô dân số 310.000 người.

Đây là khu vực phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén). Tính chất đặc thù của Khu A là đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho Khu liên hợp thể thao nằm tại Khu B.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B (thuộc các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa) với diện tích khoảng 4.560 ha; quy mô dân số khoảng 285.000 người. Đây là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn liền với Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C (các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín) có diện tích khoảng 4.498 ha, với số dân 280.000 người.

Đại biểu HĐND TP. Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: VGP/Thùy Chi

Định hướng khu C phát triển theo mô hình đô thị thể thao, đô thị dịch vụ để gắn kết và hỗ trợ cho Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu D (thuộc các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa) với diện tích khoảng 3.743 ha; quy mô dân số 275.000 người. Định hướng Khu D sẽ phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao…

Trước đó, sáng 13/12, thực hiện chương trình công tác toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị chuyên đề cho ý kiến về chủ trương đầu tư hai dự án chiến lược quan trọng của TP.

Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị, tán thành chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía nam Hà Nội.

Theo định hướng, khu đô thị thể thao Olympic sẽ được xây dựng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic, góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía nam TP.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Trước mắt, TP. Hà Nội dự kiến triển khai tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là Bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao tại Phân khu B, với diện tích khoảng 2,1ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 72 tỷ đồng.

Sau khi các nghị quyết liên quan được thông qua, Lễ khởi công dự án dự kiến diễn ra vào ngày 19/12/2025, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

