Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày thông xe
Dự kiến, Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ thông xe kỹ thuật vào Thứ 6 tuần tới (ngày 19/12), sự kiện đánh dấu mốc chính thức nối thông tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ Lạng Sơn tới Cà Mau. Tới nay, dự án đã hoàn thành 95% khối lượng tuyến chính, chủ đầu tư và nhà thầu đang tranh thủ từng giờ thi công các hạng mục còn lại để kịp về đích đúng hạn.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2, đi qua Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công vào tháng 1/2023, dự kiến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tới nay, tuyến chính đã hoàn thành thi công đạt 95%.
Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Trần Văn Thi (thứ 2 từ trái sang) cho biết, những ngày qua lãnh đạo Ban phân công nhau túc trực thường xuyên trên công trường để chỉ đạo, động viên, giám sát thi công và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, bảo đảm công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, đưa cao tốc Bắc - Nam thông tuyến từ Lạng Sơn tới Cà Mau như Thủ tướng chỉ đạo.
Trên công trường, nhiều đoạn đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, từ thảm nhựa, lắp biển báo, giải phân cách giữa tới vạch kẻ đường…
Ông Trần Văn Thi cho biết, thời gian qua, chủ đầu tư, nhà thầu đều phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, để đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Hiện, trên công trường có hơn 1.500 máy móc, thiết bị và hơn 3.000 lao động, trên 200 mũi thi công dọc dự án cả ngày lẫn đêm. Các mũi thi công tập trung hoàn thành các phần việc còn lại trên tuyến chính, như thảm mặt đường một số vị trí còn lại, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.
Cũng theo ông Thi, tới nay, tuyến chính của Dự án không còn vướng mắc gì, chỉ cần “ông trời” ủng hộ không mưa, 200 mũi thi công sẽ bảo đảm đưa công trình hoàn thành trước ngày 19/12.
Trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhiều đoạn đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, nhà thầu triển khai dọn vệ sinh công trường sẵn sàng cho thông xe vào Thứ 6 tuần tới.
Khi dự án hoàn thành, theo ông Thi, mọi người khi nhắc đến Cà Mau không còn nói câu “nghe nói Cà Mau xa lắm”.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ. Dù thời gian đầu gặp một số khó khăn về nguồn cát san lấp, giá vật liệu tăng, miền Tây mưa nhiều… Từ sự vào cuộc của bộ ngành, địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, những khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ, nỗ lực từ chủ đầu tư, nhà thầu, tuyến cao tốc đang đếm từng ngày về đích.
Hầu hết tuyến chính đã cơ bản xong, một số hạng mục còn lại đang được công nhân thi công hoàn thiện công đoạn cuối.
Một số vị trí đang được nhà thầu hoàn thiện nốt lớp bê tông nhựa mặt đường. Những vị trí thảm nhựa này hầu hết nằm ở đầu cầu, do thời gian gia tải chờ lún kéo dài.
Các nhà thầu nỗ lực thi công hoàn thiện nốt các vị trí mặt đường còn lại, đảm bảo hoàn thành và đủ điều kiện thông xe vào Thứ 6 tuần tới.
Những mẻ bê tông nhựa cuối cùng được thảm trên mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
“Để động viên, khích lệ kỹ sư, công nhân trên công trường, chủ đầu tư và các nhà thầu cùng đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người ngày đêm bám công trường. Qua đó để mỗi người lao động đều thấy được quan tâm, không thấy cô đơn trên công trường, như Thủ tướng thường nhắc nhở mỗi khi đến thăm, kiểm tra công trình”, ông Thi (bên phải) nói.
Để kịp mục tiêu về đích vào ngày 19/12, các nhà thầu huy động máy móc nhân sự làm cả ngày lẫn đêm, tranh thủ mỗi khi thời tiết thuận lợi. Ảnh công nhân sửa đèn máy chuẩn bị bước vào ca làm đêm.
Công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau luôn sáng đèn mỗi khi đêm xuống.
Trước mắt, các nhà thầu ưu tiên hoàn thiện trước 5 nút giao trên tuyến, trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang xong trước nút giao IC2, IC3 và IC5, đoạn Hậu Giang - Cà Mau xong trước nút giao IC10 và IC12, các nút giao còn lại tiếp tục hoàn thiện thời gian tới.
