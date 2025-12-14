Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày thông xe

Ông Trần Văn Thi cho biết, thời gian qua, chủ đầu tư, nhà thầu đều phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, để đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Hiện, trên công trường có hơn 1.500 máy móc, thiết bị và hơn 3.000 lao động, trên 200 mũi thi công dọc dự án cả ngày lẫn đêm. Các mũi thi công tập trung hoàn thành các phần việc còn lại trên tuyến chính, như thảm mặt đường một số vị trí còn lại, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.