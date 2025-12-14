Tiến độ dự án sân bay Quảng Trị hơn 5.800 tỷ đồng do Liên danh T&T và CIENCO4 đầu tư sau hơn 1 năm khởi công

Chiều 12/12, đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị do ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dưng Cảng Hàng không Quảng Trị. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg, ngày 20/12/2021, gồm 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng (GPMB) và dự án thành phần 2 xây dựng Cảng Hàng không.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị chính thức được khởi công vào ngày 6/7/2024, tổng mức đầu tư 2 giai đoạn là 5.833,9 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E; cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ và là sân bay quân sự cấp II đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm.

Việc đầu tư được triển khai theo ba giai đoạn: giai đoạn đầu hoàn thành các hạng mục trước năm 2026; giai đoạn tiếp theo hoàn thiện các công trình đến năm 2030; và các hạng mục còn lại sẽ được triển khai sau năm 2030.

Về dự án thành phần 1 GPMB xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị có tổng diện tích GPMB 265,3ha (xã Gio Linh 103,2ha; xã Cửa Việt 162,1ha). Đến nay đã hoàn thành GPMB 245,26ha. Khối lượng GPMB còn lại hơn 20ha nằm trên địa bàn xã Cửa Việt chủ yếu là khu vực nhà ở, lăng mộ và 2 trường học.

Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 2 xây dựng Cảng Hàng không, đã hoàn thành toàn bộ thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với các công trình đầu tư xây dựng trước năm 2026. Sân đỗ máy bay và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công gồm các tuyến đường công vụ, trạm trộn bê tông xi măng, trạm biến áp, phòng thí nghiệm đã hoàn thành thi công. Các hạng mục đang triển khai thi công, gồm: Đường cất, hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác được chia làm 5 gói thầu xây lắp.

Sau khi kiểm tra tình hình thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi công các hạng mục chính và đường cất, hạ cánh; huy động máy móc, thiết bị, nhân công tận dụng khi có thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Xã Cửa Việt vận động người dân tạm cư để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công. Đối với việc di chuyển vị trí các trường học do ảnh hưởng bởi dự án, giao địa phương nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng trường học và các sở, ban, ngành hướng dẫn địa phương các thủ tục liên quan để thực hiện việc di chuyển trường học đến nơi mới, trên cơ sở đảm bảo thuận tiện, an toàn cho các em học sinh, người dân khi tham gia giao thông.