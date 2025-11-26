Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp vợ chồng đến rút 80 triệu đồng để chuyển khoản cho con gái, nhân viên Viettel Store lập tức báo Công an

26-11-2025 - 09:25 AM | Kinh tế số

Chỉ trong thời gian ngắn của tháng 11, Công an xã Đại Đồng đã kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ được tài sản cho người dân.

Cặp vợ chồng đến rút 80 triệu đồng để chuyển khoản cho con gái, nhân viên Viettel Store lập tức báo Công an- Ảnh 1.

Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An làm việc với người dân (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn. Nhận thấy nguy cơ gia tăng, Công an xã Đại Đồng chủ động tuyên truyền và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng.

Chỉ trong thời gian ngắn của tháng 11, Công an xã Đại Đồng đã kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ được tài sản lớn cho người dân. Theo đó, ngày 24/11, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo từ nhân viên Viettel Store về trường hợp một cặp vợ chồng lớn tuổi đến rút 80 triệu đồng để chuyển vào tài khoản với lý do “gửi cho con gái”.

Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, cửa hàng đã báo Công an xã. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người vợ bị đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện, thông báo hồ sơ của bà bị sai lệch, thông tin cá nhân bị rò rỉ. Kẻ lừa đảo yêu cầu bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản “an toàn” và dặn bà khi giao dịch phải nói “chuyển cho con gái” để tránh bị phát hiện.

Cặp vợ chồng đến rút 80 triệu đồng để chuyển khoản cho con gái, nhân viên Viettel Store lập tức báo Công an- Ảnh 2.

Công an xã Đại Đồng can thiệp, ngăn chặn các vụ việc lừa đào qua mạng trước khi thiệt hại xảy ra (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Ngày 5/11, tại Ngân hàng Agribank Thanh Chương, bà P. (trú tại xã Đại Đồng) đến rút gần 1 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản khác. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng lập tức thông báo cho Công an xã.

Quá trình làm việc ban đầu, bà P. có biểu hiện lo sợ, cố giấu sự thật bằng lý do “rút tiền cho con sửa cửa hàng”. Sau khi được giải thích, thuyết phục, bà mới trình bày rõ sự việc.

Bà P. cho biết, bản thân liên tục nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại, tự xưng là cán bộ Công an, nói bà liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật.

Các đối tượng tạo áp lực mạnh bằng cách dựng chuyện thông tin cá nhân của bà đã bị “bán với giá 200 triệu đồng”, đồng thời yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi chuyển vào tài khoản tại ngân hàng MSB do chúng cung cấp, ở trong phòng kín và mua điện thoại, sim mới để liên lạc.

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân của các vụ việc xuất phát từ sơ hở trong bảo mật thông tin cá nhân, kết hợp với thủ đoạn ngày càng tinh vi của đối tượng. Chúng thường nắm sẵn thông tin cơ bản của nạn nhân như số điện thoại, họ tên, quê quán, năm sinh… rồi dựng kịch bản theo chuỗi: đe dọa - thao túng - cô lập.

Đối tượng phân vai nhiều người, nối máy liên tục để tạo niềm tin và áp lực, sau đó yêu cầu nạn nhân không được trao đổi với bất kỳ ai. Chúng điều họ đến các địa điểm kín như nhà nghỉ, khách sạn, buộc nạn nhân thường xuyên chia sẻ vị trí và tuyệt đối chỉ liên hệ với chúng qua mạng xã hội.

Cơ quan Công an khẳng định, lực lượng chức năng không bao giờ gọi video, không làm việc qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu “xác minh”, “bảo mật”, “phong tỏa tài khoản” đều là thủ đoạn lừa đảo.

Vì vậy, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, người dân không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng, đồng thời, phải xác minh thông tin qua các kênh chính thức như liên hệ trực tiếp Công an xã.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ; không cung cấp mã OTP; không truy cập đường link lạ. Khi gặp các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh và đến ngay Công an xã gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, tránh để tội phạm lợi dụng gây thiệt hại.

Công an phát cảnh báo mới lần đầu tiên xuất hiện trên Zalo, tất cả người dùng lưu ý!

Nguyệt Lượng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HBLAB lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

HBLAB lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 Nổi bật

Việt Nam dẫn đầu ASEAN ở một chỉ số không ai nghĩ tới

Việt Nam dẫn đầu ASEAN ở một chỉ số không ai nghĩ tới Nổi bật

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI

07:17 , 26/11/2025
Thủ tướng: Vừa tự lực, tự cường, vừa đẩy mạnh hợp tác để TPHCM trở thành "siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số"

Thủ tướng: Vừa tự lực, tự cường, vừa đẩy mạnh hợp tác để TPHCM trở thành "siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số"

19:41 , 25/11/2025
Giải cứu thanh niên bị kẻ giả mạo công an ‘bắt cóc online’

Giải cứu thanh niên bị kẻ giả mạo công an ‘bắt cóc online’

17:00 , 25/11/2025
Kẻ cầm đầu 7 trang web đánh bạc, tự tin ghim địa chỉ nhà lên Google Maps đã bị bắt giữ tại nhà riêng

Kẻ cầm đầu 7 trang web đánh bạc, tự tin ghim địa chỉ nhà lên Google Maps đã bị bắt giữ tại nhà riêng

16:41 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên