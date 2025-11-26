Cặp vợ chồng đến rút 80 triệu đồng để chuyển khoản cho con gái, nhân viên Viettel Store lập tức báo Công an

Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An làm việc với người dân (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn. Nhận thấy nguy cơ gia tăng, Công an xã Đại Đồng chủ động tuyên truyền và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng.

Chỉ trong thời gian ngắn của tháng 11, Công an xã Đại Đồng đã kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ được tài sản lớn cho người dân. Theo đó, ngày 24/11, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo từ nhân viên Viettel Store về trường hợp một cặp vợ chồng lớn tuổi đến rút 80 triệu đồng để chuyển vào tài khoản với lý do “gửi cho con gái”.

Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, cửa hàng đã báo Công an xã. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người vợ bị đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện, thông báo hồ sơ của bà bị sai lệch, thông tin cá nhân bị rò rỉ. Kẻ lừa đảo yêu cầu bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản “an toàn” và dặn bà khi giao dịch phải nói “chuyển cho con gái” để tránh bị phát hiện.

Công an xã Đại Đồng can thiệp, ngăn chặn các vụ việc lừa đào qua mạng trước khi thiệt hại xảy ra (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Ngày 5/11, tại Ngân hàng Agribank Thanh Chương, bà P. (trú tại xã Đại Đồng) đến rút gần 1 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản khác. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng lập tức thông báo cho Công an xã.

Quá trình làm việc ban đầu, bà P. có biểu hiện lo sợ, cố giấu sự thật bằng lý do “rút tiền cho con sửa cửa hàng”. Sau khi được giải thích, thuyết phục, bà mới trình bày rõ sự việc.

Bà P. cho biết, bản thân liên tục nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại, tự xưng là cán bộ Công an, nói bà liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật.

Các đối tượng tạo áp lực mạnh bằng cách dựng chuyện thông tin cá nhân của bà đã bị “bán với giá 200 triệu đồng”, đồng thời yêu cầu bà rút toàn bộ tiền gửi chuyển vào tài khoản tại ngân hàng MSB do chúng cung cấp, ở trong phòng kín và mua điện thoại, sim mới để liên lạc.

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân của các vụ việc xuất phát từ sơ hở trong bảo mật thông tin cá nhân, kết hợp với thủ đoạn ngày càng tinh vi của đối tượng. Chúng thường nắm sẵn thông tin cơ bản của nạn nhân như số điện thoại, họ tên, quê quán, năm sinh… rồi dựng kịch bản theo chuỗi: đe dọa - thao túng - cô lập.

Đối tượng phân vai nhiều người, nối máy liên tục để tạo niềm tin và áp lực, sau đó yêu cầu nạn nhân không được trao đổi với bất kỳ ai. Chúng điều họ đến các địa điểm kín như nhà nghỉ, khách sạn, buộc nạn nhân thường xuyên chia sẻ vị trí và tuyệt đối chỉ liên hệ với chúng qua mạng xã hội.

Cơ quan Công an khẳng định, lực lượng chức năng không bao giờ gọi video, không làm việc qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu “xác minh”, “bảo mật”, “phong tỏa tài khoản” đều là thủ đoạn lừa đảo.

Vì vậy, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, người dân không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng, đồng thời, phải xác minh thông tin qua các kênh chính thức như liên hệ trực tiếp Công an xã.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ; không cung cấp mã OTP; không truy cập đường link lạ. Khi gặp các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh và đến ngay Công an xã gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, tránh để tội phạm lợi dụng gây thiệt hại.