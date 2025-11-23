145 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

145 trường hợp vi phạm từ ngày 21/11 đến 22/11

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 145 trường hợp phương tiện vi phạm, được phát hiện qua camera AI từ ngày 21/11 đến ngày 22/11.

Cụ thể, từ 12 giờ ngày 21/11 đến 12 giờ ngày 22/11, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 16.266 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình 74km/h. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Theo Cơ quan Công an, các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 93 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 41 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông - vượt đèn đỏ.

Theo Cơ quan Công an, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Một số trường hợp vi phạm (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Xe máy không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Có thể thấy trong danh sách lần này do Cục Cảnh sát Giao thông công bố, hai lỗi vi phạm phổ biến nhất là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Còn căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cách tra cứu phạt nguội ngay tại nhà

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý, để tra cứu phạt nguội ngay tại nhà, có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".