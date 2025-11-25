Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

25-11-2025 - 17:44 PM

Ba lỗi vi phạm trong danh sách bao gồm không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và không thắt dây đai an toàn.

Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện 66 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

Trong thông báo ngày 24/11, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 66 trường hợp bị phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera AI. Ba lỗi vi phạm trong danh sách bao gồm người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và không thắt dây đai an toàn.

Cụ thể, lực lượng chức năng cho biết, từ 12 giờ ngày 22/11 đến 12 giờ ngày 23/11, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 15.910 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 77,5 km/h. 

Tại đây, camera AI phát hiện 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn, đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy địch.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện 12 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát hiện 45 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ. 

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. 

Danh sách cụ thể như sau:

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

66 chủ xe máy, ô tô vi phạm tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Các lỗi vi phạm này bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Còn căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng. 

145 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

