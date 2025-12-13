Những dự án nào tại TPHCM sẽ khởi công, khánh thành trong tháng 12-2025?

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 10-12 về tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án, công trình dự kiến tổ chức vào dịp 19-12-2025 và 15-1-2026, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TPHCM sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật 14,7 km cầu cạn đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức cũ

Theo đó, Văn phòng UBND TPHCM được giao khẩn trương tham mưu đăng ký bổ sung danh mục lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì làm việc với các chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành đối với loạt dự án trọng điểm, gồm: xây dựng Nhà Văn hóa Thanh Niên (dự kiến là điểm cầu chính), nâng cấp mở rộng đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992), dự án thành phần 2 cao tốc TPHCM – Mộc Bài giai đoạn 1, thông xe kỹ thuật 14,7 km tuyến chính cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3 qua TPHCM, chỉnh trang trục đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu, nay thuộc TP HCM), tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ và dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn – Sài Gòn Downtown Residence; hoàn thành trước ngày 15-12.

Văn phòng UBND TPHCM cho biết Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì rà soát công tác tổ chức các lễ khởi công, khánh thành theo hướng dẫn; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, việc truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu, hoàn thành trước ngày 17-12.

Kết luận nêu rõ các chủ đầu tư phải khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức lễ khởi công, khánh thành; chủ động phối hợp với địa phương triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, lãng phí.