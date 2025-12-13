Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Trung Quốc top 100 thế giới muốn đầu tư ở Quảng Trị

13-12-2025 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới) - vừa đến Quảng Trị, ông bày tỏ mong muốn đặt văn phòng đại diện khu vực và đầu tư mạnh vào các dự án hạ tầng đô thị, giao thông, cảng biển tại Quảng Trị.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập năm 1986, hiện sở hữu hơn 500 công ty cổ phần và trên 100 công ty đầu tư ở nước ngoài, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tập đoàn Trung Quốc top 100 thế giới muốn đầu tư ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp doanh nghiệp Xây dựng Thái Bình Dương.

Doanh nghiệp này xếp thứ 96 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc; doanh thu năm 2023 đạt khoảng 80 tỉ USD . Tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn tại một số địa phương.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết tập đoàn mong muốn đặt văn phòng đại diện khu vực tại Quảng Trị , nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như quy hoạch, xây dựng, vận hành hạ tầng đô thị, giao thông đường bộ, đường sắt và cảng biển.

Thông tin với đối tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này có vị trí chiến lược, nằm trên trục hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, giữ vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực miền Trung.

Tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và rất cần sự đồng hành của các tập đoàn lớn, có tiềm lực và kinh nghiệm quốc tế.

Tập đoàn Trung Quốc top 100 thế giới muốn đầu tư ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Trước mắt, Tập đoàn Thái Bình Dương mong muốn đặt Văn phòng đại diện để nghiên cứu đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về việc đặt trụ sở khu vực tại địa phương; đồng thời giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp, nghiên cứu các phương án hợp tác đầu tư phù hợp với định hướng phát triển và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo Hoàng Nam

Báo Tiền Phong

