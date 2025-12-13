Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam xác lập một kỷ lục, kinh tế đi ngược với thế giới

13-12-2025 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Xuất nhập khẩu Việt Nam gần đạt 840 tỷ USD sau 11 tháng đầu năm, cao nhất từ trước đến nay, chính thức xô đổ kỷ lục 786,29 tỷ USD của cả năm 2024.

Việt Nam lập kỷ lục về xuất, nhập khẩu

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố đầu tháng 12, tính chung 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 18,4%. Con số này cũng chính thức xô đổ kỷ lục 786,29 tỷ USD của cả năm 2024.

Tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 430,14 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng năm 2025 có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3%).

Cục Xuất nhập khẩu dự báo rằng nếu không xuất hiện biến động lớn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong cả năm có thể chạm mốc khoảng 900 tỷ USD. Qua đó, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Việt Nam đi ngược thế giới

Cũng vào đầu tháng này, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam nhận được mức điều chỉnh tăng lớn nhất trong khu vực, từ 6,7% lên 7,4%, theo báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO).

ADB đã nâng dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế thành viên trong bối cảnh xuất khẩu mạnh hơn dự kiến và sự bất ổn thương mại giảm bớt sau khi ký kết một số thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Báo cáo lưu ý rằng xuất khẩu ổn định, đặc biệt là chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ khác, lạm phát giảm và điều kiện tài chính ổn định đã củng cố triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Việt Nam xác lập một kỷ lục, kinh tế đi ngược với thế giới- Ảnh 1.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh thế giới suy giảm

"Nền tảng kinh tế vững chắc của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang hỗ trợ hiệu suất xuất khẩu mạnh mẽ và tăng trưởng ổn định, bất chấp môi trường thương mại toàn cầu bị bao phủ bởi mức độ bất ổn chưa từng có trong năm qua", nhà kinh tế trưởng Albert Park của ADB cho biết.

Dự báo tích cực này cũng tương tự như nhiều dự báo của các tổ chức trước đó. Cụ thể, tại báo cáo mới nhất công bố đầu tháng 12, về triển vọng kinh tế toàn cầu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027. OECD cũng xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh tế thế giới đồng loạt giảm tốc thì Việt Nam lại tăng trưởng theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Cụ thể, tăng trưởng toàn cầu năm 2025 chỉ còn 2,6%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2024, và năm 2026 cũng không sáng sủa hơn khi vẫn giữ ở mức 2,6%.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì được nền tảng vĩ mô vững vàng, ngay cả khi bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều bất định.

Các động lực chính tiếp tục đến từ tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản cố định và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

 

 

Theo Minh Khôi

Đời Sống Pháp Luật

