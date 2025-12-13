Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam sẽ tăng trưởng dẫn đầu ASEAN, gấp gần 4 lần Thái Lan

13-12-2025 - 07:45 AM

Nền kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt so với các quốc gia ASEAN.

Dựa trên số liệu của ADB mới công bố, Việt Nam sẽ tăng trưởng dẫn đầu Đông Nam Á trong năm 2026, ở mốc 7,5%. Theo sau là Indonesia và Philippines, khoảng 5%. Nhóm 3 nước này vượt trội hơn Malaysia (4,5%), Singapore (4,1%) và Thái Lan (2%), tờ Business World Online nêu số liệu.

Tại báo cáo mới nhất công bố đầu tháng 12, về triển vọng kinh tế toàn cầu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì được nền tảng vĩ mô vững vàng, ngay cả khi bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều bất định.

OECD đánh giá năm 2025 ghi nhận “sức bật” mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, với GDP quý III/2025 tăng tới 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Các động lực chính tiếp tục đến từ tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản cố định và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

HSBC cũng đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,9% cho năm 2025 và 6,7% cho năm 2026. Đây cũng là mức dự báo sát nhất so với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 là trên 8%. Hay United Overseas Bank (UOB) cũng nâng dự báo tăng trưởng 2025 của Việt Nam từ 7,5% lên 7,7% trong Báo cáo Triển vọng kinh tế quý IV.

Hồi tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%.

