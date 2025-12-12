TP. Hồ Chí Minh: 25.214 hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Ảnh minh họa.

Chiều 11/12, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, đại diện thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết: Hiện đã có hơn 25.200 hộ kinh doanh tại Thành phố đã chuyển đổi phương pháp từ thuế khoán sang kê khai.

Theo đại diện thuế TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đã huy động tối đa nguồn nhân lực, trực tiếp phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để triển khai hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình xóa bỏ thuế khoán. Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn đã được tiếp cận tài liệu hướng dẫn, thông tin tuyên truyền thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo…), infographic, tài liệu điện tử có mã QR và Cổng thông tin Thuế – Zalo mini app HCMtax hỗ trợ 24/7.

Kết quả cho thấy mức độ tiếp cận thông tin của hộ kinh doanh tăng đáng kể, giảm tình trạng “không biết – không hiểu – không thực hiện”. Tỷ lệ khảo sát đạt 97,78%; trong đó 87,8% hộ đồng ý chuyển đổi, 100% hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng đăng ký sử dụng hóa đơn. Toàn thành phố hiện có 25.214 hộ chuyển sang phương pháp kê khai và 640 hộ chuyển đổi lên loại hình doanh nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi toàn diện từ ngày 1/1/2026, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích rõ các nội dung hộ kinh doanh quan tâm như hóa đơn điện tử, phương pháp tính thuế, ngưỡng doanh thu, quy định về chi phí và hàng tồn kho. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu hoàn thành 100% cập nhật dữ liệu định danh hộ kinh doanh trước ngày 31/12/2025, đồng thời phân loại theo ngưỡng doanh thu để áp dụng các biện pháp quản lý tuân thủ và rủi ro phù hợp.

Cùng với đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh dự kiến đề xuất Bộ Tài chính, Cục Thuế xem xét đơn giản hóa giao diện dành cho hộ kinh doanh, bổ sung tính năng tự động đồng bộ dữ liệu định danh và hỗ trợ các trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh.