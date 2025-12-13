PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Trạm sạc công cộng không thể độc quyền, nơi mỗi doanh nghiệp tự lắp trạm chỉ phục vụ xe điện của mình

Hà Nội đang nghiên cứu hỗ trợ đầy đủ cho các đơn vị đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng

Theo ông Đào Việt Long, việc hình thành vùng phát thải thấp không phải là một giải pháp đơn lẻ, mà là bước đi tổng hợp gắn với vấn đề ùn tắc giao thông kéo dài và ô nhiễm môi trường không khí. Hai điểm nghẽn này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đến phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Trong đó, việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện là một trong những nội dung có tác động rộng nhất, liên quan đến hàng triệu người dân. Ngay từ đầu, Hà Nội đã xác định phải chuẩn bị kỹ, đặc biệt là hành lang pháp lý, cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đi kèm, và phương án tổ chức giao thông.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, về việc thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (từ 1/7/2026), Sở Xây dựng đã có chuẩn bị liên quan đến hạ tầng bãi đỗ xe cũng như trạm sạc điện/tủ đổi pin.

Ông Long cho biết, Sở đang nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trạm sạc tại các khu vực dân cư đảm bảo mật độ, số lượng theo yêu cầu (gắn với các vị trí bãi đỗ xe Park and Ride) kết hợp hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến trạm sạc điện cũng như phương án cấp điện cho hệ thống trạm sạc.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, Thành phố đang nghiên cứu sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các đơn vị đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng. Chính sách này bao gồm hỗ trợ 30% lãi vay, hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng, và miễn 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu đối với các dự án đã được phê duyệt. Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư trạm sạc cũng sẽ được rút gọn, đơn giản hóa tối đa.

“Có thể khẳng định rằng, chính sách hỗ trợ hạ tầng đang được đề xuất này không chỉ giúp doanh nghiệp đầu tư trạm sạc yên tâm bỏ vốn, mà còn đảm bảo người dân và các đơn vị vận tải khi chuyển đổi sẽ luôn có điểm sạc, điểm tiếp năng lượng sạch thuận tiện để sử dụng hàng ngày”, ông Long cho biết.

Hạ tầng sạc công cộng không thể xây dựng theo mô hình độc quyền

Về kế hoạch phát triển hạ tầng trạm sạc, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đã triển khai rà soát, tổng hợp 110 vị trí tiềm năng trên nhiều loại hình đất và nhiều khu vực, tập trung từ Vành đai 3 trở vào. Đa phần các vị trí đều phù hợp, nhưng hiện khó khăn nhất nằm ở việc các các cơ quan Trung ương chưa ban hành đầy đủ các quy chuẩn về trạm sạc.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trạm sạc phải tương thích với nhiều loại phương tiện, nhiều hãng sản xuất, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Sở Xây dựng đã báo cáo phương án lắp đặt thí điểm tại các bãi đỗ xe đang được cấp phép và các vị trí phù hợp trong kết quả khảo sát, nhằm chủ động chuẩn bị hạ tầng. Sau tổng kết, đánh giá việc thí điểm, Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mô hình ra các vị trí khác phù hợp với nhu cầu và điều kiện hạ tầng.

Đồng thời, Sở cũng đang làm việc về đề xuất thiết lập hệ thống trạm đổi pin cho xe điện hai bánh; dự kiến sẽ thuê tư vấn khảo sát, phân loại và lập kế hoạch tổng thể hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn đô thị; xây dựng bộ tiêu chí đầy đủ làm cơ sở chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp sau giai đoạn thí điểm.

“Chỉ khi có chương trình chuyển đổi mạnh mẽ, rõ ràng và nhất quán thì khu vực tư nhân mới thật sự mạnh dạn đầu tư vào hạ tầng trạm sạc. Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo - tạo hành lang pháp lý, chuẩn hóa thiết kế, bố trí mặt bằng; còn thị trường và doanh nghiệp sẽ là lực lượng chính triển khai hạ tầng”, ông Đào Việt Long nhấn mạnh.

Thông tin thêm về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi giao thông xanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh, dự thảo nêu rõ rằng trạm tiếp năng lượng sạch công cộng sẽ có tính năng dùng chung. Bởi lẽ, đây là hệ thống hạ tầng công cộng, được lắp đặt trên đất công hoặc các vị trí công cộng do nhà nước quản lý, nơi mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận, không phân biệt sử dụng xe của hãng nào, không phụ thuộc vào nhà đầu tư nào.

Trạm sạc phải tương thích với nhiều loại phương tiện, nhiều hãng sản xuất, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công.

“Hạ tầng công cộng này không thể xây dựng theo mô hình độc quyền, nơi mỗi doanh nghiệp tự lắp trạm chỉ phục vụ xe của riêng mình. Điều đó sẽ gây chia cắt thị trường, lãng phí không gian công cộng, làm tăng chi phí xã hội và cản trở người dân chuyển đổi xe xanh”, ông Long nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết yêu cầu tất cả các trạm tiếp năng lượng sạch công cộng phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế hiện hành, đảm bảo an toàn điện, tải điện, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt ở các khu dân cư đông đúc.