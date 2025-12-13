"Chiến binh bầu trời" A321NX cập bến: Hàng loạt ưu thế ghi điểm cho hãng hàng không mới nhất Việt Nam

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Sun PhuQuoc Airways (SPA) là hãng hàng không mới nhất gia nhập bầu trời Việt Nam. Hãng hàng không này thuộc sở hữu của Tập đoàn Sun Group với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Với trung tâm hoạt động đặt tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), SPA được kỳ vọng không chỉ giải tỏa áp lực vận tải hàng không mà còn đóng vai trò như "cánh cổng trên không" đón đầu các sự kiện quốc tế, tiêu biểu là Diễn đàn APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Phú Quốc.

Mới đây, Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận tàu bay thứ 5 Airbus A321NX mới hoàn toàn, được xuất xưởng từ nhà máy Airbus tại Hambrug (Đức).

Airbus A321NX vừa hoàn thành hành trình ferry flight (chuyến bay chuyển sân từ nhà máy sản xuất đến hãng hàng không sở hữu) về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trước khi thực hiện công đoạn sơn nhận diện thương hiệu.

Thuộc thế hệ mới nhất của dòng A321, A321NX được "lột xác" toàn diện về không gian và trải nghiệm bay. Ngay khi bước vào cabin, hành khách sẽ cảm nhận rõ sự thoáng rộng vượt trội nhờ trần cao hơn, cửa sổ lớn hơn, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hiếm thấy trên dòng tàu bay thân hẹp.

Hệ thống tuần hoàn không khí tích hợp bộ lọc HEPA hiện đại giúp loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, giữ cho khoang luôn trong lành, tươi mới.

Đặc biệt, A321NX được trang bị động cơ LEAP-1A thế hệ mới, nổi tiếng về độ tin cậy và khả năng vận hành ổn định. Nhờ công nghệ tối tân này, tàu bay đạt hiệu suất vượt trội, tiết kiệm 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm tới 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Trong bối cảnh nhu cầu tàu bay trên thế giới đang tăng cao, việc Sun PhuQuoc Airways sở hữu tàu bay A321NX thế hệ mới nhất vừa xuất xưởng, cho thấy tiềm lực và quyết tâm của hãng trong việc xây dựng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp.

Sun PhuQuoc Airways đang mở rộng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa, đồng thời hoàn thiện phương án mở các đường bay quốc tế đầu tiên. Từ ngày 01/11/2025, hãng chính thức khai thác ba đường bay nội địa đầu tiên: Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – TP.HCM và Hà Nội – TP.HCM. Cụm đường bay kết nối các thiên đường du lịch Phú Quốc - Đà Nẵng và Phú Quốc - Nha Trang sẽ được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 03/2026.

Trong lộ trình phát triển đội bay, hãng đặt mục tiêu đến cuối 2026 đạt 25 chiếc và hướng tới khoảng 30 - 35 tàu bay vào năm 2027.

Trước đó, ngày 25/11 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) mở rộng vùng khai thác quốc tế cho Sun PhuQuoc Airways.

Với chứng chỉ AOC mở rộng, hãng sẽ triển khai các đường bay quốc tế đầu tiên từ tháng 3/2026, bao gồm chặng Seoul – Phú Quốc và Đài Bắc – Phú Quốc, trước khi tiếp tục mở Busan – Phú Quốc vào tháng 9/2026 và Cao Hùng – Phú Quốc vào tháng 10/2026.

Để triển khai hiệu quả các đường bay quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways cũng đã hoàn tất bổ nhiệm Tổng đại lý (GSA) tại Đài Loan và Hàn Quốc. Cũng trong năm 2026, hãng dự kiến khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ.