Hà Nội chi 5.579 tỷ đồng triển khai 10 dự án khẩn cấp chống ngập úng

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP. Hà Nội về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập trên địa bàn.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra úng ngập diện rộng, kéo dài do ảnh hưởng của bão. Hậu quả của ngập úng sau bão rất nghiêm trọng, bao gồm thiệt hại nặng nề về giao thông, với nhiều tuyến đường ngập sâu gây ùn tắc kéo dài, xe cộ hư hỏng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng nặng như trên là do công tác đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước , các công trình đầu mối thoát nước chưa đồng bộ, thực hiện chậm; các hồ điều hòa theo quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ; công tác đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ...

Để kịp thời ứng phó đáp ứng các yêu cầu phòng, chống thiên tai do mưa bão gây ra, tăng cường khả năng tiêu thoát nước, UBND thành phố bố trí nguồn lực đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, xử lý ngay những công việc, giải pháp cấp bách đảm bảo tiến độ triển khai các dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa bão năm 2026.

Đợt mưa lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập úng

Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 29/10/2025 của Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành 10 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư là 5.579 tỷ đồng.

Trong đó có các dự án như: Dự án ‘‘Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm’’. Tổng mức đầu tư khoảng 262 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành quý II/2026;

Dự án ‘‘Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận’’, với tổng mức đầu tư khoảng 869 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành Quý III/2026;

Dự án “Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở’’, với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành trong Quý III/2026.

Ngoài ra còn có dự án ‘‘Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long’’; Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng Hồ điều hoà Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội’’; Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, Hà Nội’’; Dự án ‘‘Xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ’’...

Về tiến độ, UBND TP. Hà Nội cho biết, 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố làm chủ đầu tư đã hoàn thành công tác khảo sát thiết kế, phương án thiết kế, đề cương, nhiệm vụ dự toán. Trong đó, 2 dự án đã động thổ, khởi công xây dựng.

Đối với 7 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án đầu tư, công trình theo lệnh khẩn cấp để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Dự kiến các hạng mục chính hoàn thành trước mùa mưa năm 2026, dự án hoàn thành trong quý IV/2026.