19-11-2025 - 16:17 PM | Kinh tế số

Grab vừa có thông báo liên quan đến tính năng “Xếp thứ tự nhận cuốc sân bay” tại Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Grab thông báo- Ảnh 1.

Grab thông báo, nhằm giúp hoạt động của tài xế tại khu vực sân bay trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn, từ 18/11, ứng dụng sẽ cập nhật một số thông tin trong tính năng “Xếp thứ tự nhận cuốc sân bay” tại Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Trong lần cập nhật này, tài xế sẽ được ưu tiên xếp thứ tự nhận cuốc nếu hoàn thành cuốc xe ngắn (lộ trình dưới 10km) tại sân bay và quay lại khu vực xếp thứ tự trong vòng 50 phút kể từ thời điểm nhận cuốc ngắn.

“Xếp thứ tự nhận cuốc sân bay” là tính năng ưu tiên phát cuốc xe cho tài xế đang đỗ phương tiện tại khu vực xếp thứ tự nhận cuốc trong sân bay. Tại đây, tài xế sẽ nhận được thông báo số thứ tự trên ứng dụng Grab Driver.

Grab thông báo- Ảnh 2.

Tính năng “Xếp thứ tự nhận cuốc sân bay” trên Grab Driver

Grab thông tin, thứ tự nhận cuốc sẽ bị thay đổi khi tài xế để trôi cuốc xe; hủy nhiều hơn một cuốc xe trong thời gian xếp tài; tắt ứng dụng hoặc tắt trạng thái “sẵn sàng nhận chuyến” quá 5 phút.

Đồng thời, tài xế di chuyển ra khỏi khu vực xếp thứ tự quá 5 phút khi chưa có cuốc; nhận cuốc xe lớn hơn 10km và quay trở lại khu vực xếp thứ tự sau 50 phút cũng sẽ bị thay đổi thứ tự.

Để sử dụng tính năng hiệu quả, Grab khuyến cáo tài xế tránh để thiết bị hoạt động ở chế độ tiết kiệm pin, định vị thiết bị luôn cài đặt ở chế độ chính xác cao nhất. Đồng thời, tài xế cần đảm bảo dữ liệu di động còn dung lượng tốc độ cao.

Ngoài ra, Grab lưu ý, trong trường hợp hành khách hủy chuyến xe khi đã di chuyển ra khỏi khu vực xếp thứ tự, tài xế cần quay trở lại khu vực này trong vòng 5 phút để giữ được số thứ tự ban đầu của mình.

Bên cạnh đó, tài xế cần dừng, đỗ, đón khách đúng nơi quy định và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên điều phối, lực lượng hỗ trợ tại sân bay. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo nội quy, quy định của sân bay và Bộ quy tắc ứng xử của Grab.

Thông báo mới từ Grab

Hà Giang

