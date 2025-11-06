Thông báo mới từ Grab

Ngày 4/11, Grab cho biết đã chính thức thử nghiệm tính năng “Trợ lý thông minh - AI” trên ứng dụng Grab Driver từ tháng 11. Tính năng này được triển khai theo từng giai đoạn, giúp tài xế trên toàn quốc được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời mọi thắc mắc trong quá trình làm việc.

Grab lưu ý, tính năng chỉ hỗ trợ các thông tin liên quan đến Grab, không cung cấp nội dung bên ngoài (như thời tiết, giá cả,...). Để trải nghiệm được tính năng, tài xế phải cập nhật ứng dụng Grab Driver lên phiên bản tối thiểu 5.356.0 cho Android và 1.343.0 cho iOS.

Với tính năng này, tài xế có thể tự chủ động tra cứu thông tin về quy trình, chính sách, chương trình thưởng, hướng dẫn thủ tục tính năng… Cửa sổ cũng hiện những gợi ý có sẵn, giúp tài xế nhanh chóng chọn và xem các thông tin hệ thống đã đề xuất.

Cùng với sự hỗ trợ của “Trợ lý thông minh - AI”, tài xế có thể tiết kiệm thời gian, không cần chờ phản hồi từ tổng đài.

Để sử dụng tính năng, tài xế thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Vào ứng dụng Grab Driver, chọn biểu tượng hình tròn ở góc để truy cập tính năng

Bước 2: Cửa sổ “Trợ lý AI” mở ra, tại thanh nhắn tin, tài xế nhập câu hỏi, thắc mắc để được trợ lý AI giải đáp.

Ngoài ra, màn hình cũng hiện những gợi ý có sẵn, tài xế nhấn vào nếu trùng với thắc mắc của mình.

Grab cũng lưu ý, nếu hài lòng hoặc chưa hài lòng với câu trả lời, tài xế có thể nhấn vào biểu tượng ngón tay cái (tại dưới câu trả lời của hệ thống) để hệ thống ghi nhận và cải thiện.