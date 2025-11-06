Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới từ Grab

06-11-2025 - 16:57 PM | Kinh tế số

Grab vừa ra mắt tính năng giúp tài xế trên toàn quốc được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời mọi thắc mắc trong quá trình làm việc.

Thông báo mới từ Grab- Ảnh 1.

Ngày 4/11, Grab cho biết đã chính thức thử nghiệm tính năng “Trợ lý thông minh - AI” trên ứng dụng Grab Driver từ tháng 11. Tính năng này được triển khai theo từng giai đoạn, giúp tài xế trên toàn quốc được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời mọi thắc mắc trong quá trình làm việc.

Grab lưu ý, tính năng chỉ hỗ trợ các thông tin liên quan đến Grab, không cung cấp nội dung bên ngoài (như thời tiết, giá cả,...). Để trải nghiệm được tính năng, tài xế phải cập nhật ứng dụng Grab Driver lên phiên bản tối thiểu 5.356.0 cho Android và 1.343.0 cho iOS.

Với tính năng này, tài xế có thể tự chủ động tra cứu thông tin về quy trình, chính sách, chương trình thưởng, hướng dẫn thủ tục tính năng… Cửa sổ cũng hiện những gợi ý có sẵn, giúp tài xế nhanh chóng chọn và xem các thông tin hệ thống đã đề xuất.

Cùng với sự hỗ trợ của “Trợ lý thông minh - AI”, tài xế có thể tiết kiệm thời gian, không cần chờ phản hồi từ tổng đài.

Để sử dụng tính năng, tài xế thực hiện các bước sau đây:

Thông báo mới từ Grab- Ảnh 2.

Bước 1: Vào ứng dụng Grab Driver, chọn biểu tượng hình tròn ở góc để truy cập tính năng

Bước 2: Cửa sổ “Trợ lý AI” mở ra, tại thanh nhắn tin, tài xế nhập câu hỏi, thắc mắc để được trợ lý AI giải đáp.

Ngoài ra, màn hình cũng hiện những gợi ý có sẵn, tài xế nhấn vào nếu trùng với thắc mắc của mình.

Grab cũng lưu ý, nếu hài lòng hoặc chưa hài lòng với câu trả lời, tài xế có thể nhấn vào biểu tượng ngón tay cái (tại dưới câu trả lời của hệ thống) để hệ thống ghi nhận và cải thiện.

Thông báo mới từ Xanh SM

NL

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Ổn App

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển

Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển Nổi bật

Từ nay đến 31/12/2025, người sinh vào 3 năm sau cần lưu ý đặc biệt 4 điều khi đổi thẻ căn cước

Từ nay đến 31/12/2025, người sinh vào 3 năm sau cần lưu ý đặc biệt 4 điều khi đổi thẻ căn cước Nổi bật

Lăng kính AI: Giải mã game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội

Lăng kính AI: Giải mã game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội

15:56 , 06/11/2025
Vượt Mỹ, Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, Mỹ lập tức tung kế hoạch tạo kỷ lục mới khó ai đuổi kịp

Vượt Mỹ, Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, Mỹ lập tức tung kế hoạch tạo kỷ lục mới khó ai đuổi kịp

15:48 , 06/11/2025
Cách liên kết VNeTraffic với VNeID để sử dụng thuận tiện các dịch vụ giao thông số

Cách liên kết VNeTraffic với VNeID để sử dụng thuận tiện các dịch vụ giao thông số

15:17 , 06/11/2025
Khách sạn ở Trung Quốc dùng robot hình người làm lễ tân, dọn phòng

Khách sạn ở Trung Quốc dùng robot hình người làm lễ tân, dọn phòng

15:15 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên