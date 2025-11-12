Chatbot AI trong tin nhắn của TikTok có tác dụng gì?

TikTok cho biết đây là một giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu các cuộc hội thoại và chuyển đổi thành hành động mua hàng một cách hiệu quả hơn.

Mỗi ngày, có hàng triệu người dùng nhắn tin cho doanh nghiệp trên nền tảng TikTok. Với Chatbot AI này, doanh nghiệp có thể phản hồi tức thì, ghi nhận khách hàng tiềm năng và duy trì sự tương tác 24/7; điều này mang đến cho khách hàng trải nghiệm tự nhiên như đang trò chuyện cùng một nhân viên thực thụ.

Mỗi cuộc trò chuyện với khách hàng đều quan trọng và tốc độ phản hồi đóng vai trò then chốt. Dữ liệu từ TikTok cho thấy các doanh nghiệp phản hồi tin nhắn khách hàng trong vòng ba phút có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi cao hơn gấp 2,2 lần. Chatbot AI của TikTok giúp doanh nghiệp phản hồi tin nhắn kịp thời, và khi kết hợp với tính năng Lead Optimization Goal (Mục tiêu Tối ưu hóa Khách hàng tiềm năng) của TikTok, mỗi tương tác đều trở thành một dữ liệu quý giá để doanh nghiệp phân tích, nhận diện xu hướng và thúc đẩy tăng trưởng.

Chatbot này hoạt động ra sao?﻿

● Không bỏ sót tin nhắn: Chatbot phản hồi ngay lập tức, kể cả ngoài giờ làm việc, đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều nhận được phản hồi kịp thời.

● Các cuộc trò chuyện tự nhiên được vận hành bởi AI: Chatbot AI được huấn luyện dựa trên nội dung của thương hiệu để đưa ra những phản hồi nhanh chóng, chính xác với tông giọng mang tính trò chuyện, giúp xây dựng niềm tin ngay từ tương tác đầu tiên với khách hàng.

● Các chiến dịch thông minh được cải thiện qua từng cuộc trò chuyện: Khi kết hợp với tính năng Quảng cáo Tin nhắn Trực tiếp trên TikTok và Mục tiêu Tối ưu hóa Khách hàng tiềm năng, khả năng của Chatbot trong việc thu thập thông tin chi tiết từ mỗi cuộc trò chuyện sẽ được đưa vào một vòng phản hồi, từ đó củng cố khả năng chọn của Quảng cáo Tin nhắn (Messaging Ads) và cải thiện kết quả.

Khởi động như thế nào?

Bước 1: Kích hoạt Chatbot

Chatbot AI có thể được kích hoạt trực tiếp trong Trung tâm Doanh nghiệp (Business Suite) > Trung tâm Tin nhắn (Message Center) ngay trên ứng dụng TikTok.

Bước 2: Tuỳ chỉnh nội dung

Doanh nghiệp tải lên thông tin để tạo một cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu riêng. Nội dung cung cấp càng chi tiết sẽ giúp chatbot càng thông minh và khách hàng tiềm năng tạo ra càng có giá trị.

Những đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực bán lẻ, làm đẹp, F&B và dịch vụ đã bắt đầu ghi nhận kết quả rõ rệt, từ tỷ lệ chuyển đổi cao hơn đến nguồn khách hàng tiềm năng mạnh hơn.

Bà Tao Baecklund, Giám đốc Toàn cầu mảng Sản phẩm Nội dung và Quảng cáo Dịch vụ của TikTok, cho biết: “Với Chatbot AI, doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng cao nhanh hơn và tối ưu hóa chi phí quảng cáo bằng cách tiếp cận đúng đối tượng quan trọng nhất. Mỗi cuộc trò chuyện đều góp phần nâng cao khả năng nhắm chọn thông minh và hiệu quả chiến dịch - biến mọi tương tác thành một cơ hội tăng trưởng. Đây chính là cách TikTok hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi các cuộc trò chuyện thành tăng trưởng, 24/7”.