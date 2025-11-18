Grab có tính năng mới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-11-2025 - 16:07 PM | Kinh tế số

Grab Việt Nam vừa chính thức giới thiệu dịch vụ “Đi ăn nhà hàng”, hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực của người dùng - từ đặt món trực tuyến trên ứng dụng đến ăn trực tiếp tại nhà hàng. Grab cũng đã bổ sung thêm tính năng “Đặt bàn nhà hàng”, để người dùng có thể khám phá món ăn và đặt bàn trước, đặt xe đến nhà hàng một cách thuận tiện.

Dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” đang quy tụ hàng ngàn nhà hàng và quán ăn đa dạng tại TP.HCM (không bao gồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Hà Nội và Đà Nẵng (không bao gồm tỉnh Quảng Nam cũ), mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn ẩm thực đa dạng, phù hợp cho nhiều sở thích và dịp đặc biệt.

Riêng tính năng “Đặt bàn nhà hàng” đang được triển khai thử nghiệm tại TP.HCM và Hà Nội.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm - mùa cao điểm của tiệc tùng và gặp gỡ, dịch vụ này trở thành giải pháp đáng tin cậy giúp người dùng dễ dàng chọn địa điểm, đặt bàn và tận hưởng ưu đãi khi dùng bữa cùng người thân, bạn bè.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam chia sẻ: “Người dùng ngày nay mong muốn nhiều hơn một bữa ăn ngon - họ tìm kiếm sự tiện lợi, chủ động và những trải nghiệm đáng nhớ. Dịch vụ ‘Đi ăn nhà hàng’ ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu đó, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Grab trong việc mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện hơn. Bằng việc kết nối người dùng và đối tác nhà hàng song song với tận dụng công nghệ của nền tảng, Grab sẽ giúp mọi trải nghiệm ẩm thực trở nên dễ dàng, liền mạch và trọn vẹn hơn cho tất cả mọi người.”

Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm cho người dùng, dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” còn mang lại lợi ích thiết thực cho đối tác nhà hàng, giúp họ tiếp cận tệp khách hàng mới, có cơ hội tăng doanh thu và tối ưu vận hành thông qua các công cụ công nghệ như hệ thống đặt bàn trực tuyến, voucher điện tử và gợi ý nhà hàng theo vị trí.

Người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ “Đi ăn nhà hàng” bằng cách mở ứng dụng Grab, chọn biểu tượng “Đi ăn nhà hàng”, khám phá danh sách địa điểm phù hợp theo khu vực hoặc dịp đặc biệt, và chọn mua voucher ưu đãi hoặc thanh toán tại nhà hàng. Người dùng tại một số khu vực TP.HCM và Hà Nội còn có thể đặt bàn trước tùy theo nhu cầu.

Hà Vân

