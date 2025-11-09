Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần cập nhật ứng dụng Xanh SM ở phiên bản v4.14.1 trở lên đối với thiết bị Android và phiên bản v4.10.0 trở lên đối với iOS.

Ứng dụng Xanh SM vừa có tính năng mới, người dùng cần biết- Ảnh 1.

Ứng dụng Xanh SM

Ngày 8/11, Xanh SM cho biết đã chính thức triển khai dịch vụ VinBus ngay trên ứng dụng, mang đến cho người dùng lựa chọn di chuyển công cộng xanh - thuận tiện - hiện đại. Như vậy, bên cạnh ứng dụng riêng VinBus, người dùng có thể sử dụng tính năng VinBus được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM.

Hiện, dịch vụ VinBus đang được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Nha Trang, Phú Quốc.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần cập nhật ứng dụng Xanh SM ở phiên bản v4.14.1 trở lên đối với thiết bị Android và phiên bản v4.10.0 trở lên đối với iOS. Khi cập nhật đúng phiên bản, ứng dụng sẽ hiển thị biểu tượng VinBus trên màn hình chính.

Tại đây, người dùng có thể sử dụng các tính năng như tìm kiếm, xem lịch trình các tuyến VinBus; theo dõi hành trình thực tế của xe buýt theo thời gian thực (real-time tracking); tìm trạm, tuyến và chỉ đường tới trạm trên bản đồ; theo dõi Chỉ số Cây xanh của VinBus.

Để tra cứu tuyến đường di chuyển bằng ứng dụng VinBus, người dùng thực hiện các bước sau đây:

Ứng dụng Xanh SM vừa có tính năng mới, người dùng cần biết- Ảnh 2.

Bước 1: Sau khi cập nhật ứng dụng Xanh SM, tại màn hình chính, người dùng chọn tính năng VinBus

Bước 2: Cửa sổ VinBus hiện ra, người dùng ấn chọn thanh "Bạn muốn đi đâu" và thực hiện nhập điểm khởi hành, điểm muốn đến.

Trong trường hợp muốn xem toàn bộ tuyến xe được khai thác trên địa bàn và trạm xe gần nhất, người dùng ấn chọn hai mục này ở ngay đầu tính năng.

Ứng dụng Xanh SM vừa có tính năng mới, người dùng cần biết- Ảnh 3.

Bước 3: Sau khi đã lựa chọn điểm đi và điểm đến, tính năng VinBus trên ứng dụng Xanh SM sẽ đưa ra các lựa chọn về tuyến đường đi.

Bước 4: Để xem lộ trình chi tiết của từng lựa chọn, người dùng ấn chọn "Xem lộ trình chi tiết" tại góc dưới màn hình.

Bước 5: Người dùng chọn "Khởi hành" ở phía dưới màn hình để bắt đầu chặng đường đi khi đã chọn được lộ trình phù hợp nhất. ﻿

