Khuyến cáo mới từ Grab về vấn đề hủy chuyến, khách hàng lưu ý!

Không yêu cầu người dùng hủy chuyến khi không có lý do hợp lý

Ngày 14/10, Grab Việt Nam đã ra thông báo về những lưu ý và quy định quan trọng trong thao tác hủy chuyến xe. Đây là tính năng cho phép người dùng hoặc tài xế chấm dứt một cuốc xe đã được đặt trước, có thể đến từ nhiều lý do, như người dùng thay đổi ý định hoặc tài xế không thể liên lạc với khách hàng.

Theo Grab, mỗi chuyến xe được hoàn thành đúng quy trình sẽ giúp tài xế duy trì tài khoản ổn định. Để duy trì nền tảng kết nối đáng tin cậy và hiệu quả, hệ thống Grab sẽ tự động ghi nhận và phân tích dữ liệu (vị trí, thao tác…) để xác định nguyên nhân hủy chuyến.

Nền tảng gọi xe công nghệ nhấn mạnh, nếu hệ thống phát hiện việc hủy chuyến xuất phát từ phía tài xế mà không có lý do hợp lý, trường hợp đó sẽ được tính vào tỷ lệ hủy chuyến của tài xế.

Do đó, để tránh ảnh hưởng đến tài khoản, Grab khuyến cáo tài xế không yêu cầu người dùng hủy chuyến khi không có lý do hợp lý. Đồng thời, tài xế cần thực hiện và hoàn thành chuyến xe đúng quy trình mà Grab quy định.

Grab thông tin, nếu số lần vi phạm vượt quá mức quy định, hệ thống sẽ tự động tạm vô hiệu hóa tài khoản trong một thời gian nhất định, tùy vào số lần và trường hợp vi phạm.

Trong trường hợp cho rằng chuyến xe được tính vào tỷ lệ hủy là chưa hợp lý, tài xế có thể gửi phản hồi trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

Người dùng cần lưu ý gì khi thực hiện hủy chuyến trên Grab?

Đối với người dùng, Grab cho biết có thể chủ động hủy chuyến bất kỳ lúc nào trước khi tài xế đón, bằng cách nhấn vào chuyến xe đang đặt và chọn “Hủy chuyến” ở cuối màn hình chi tiết chuyến đi.

Trong trường hợp trạng thái chuyến đi đã chuyển sang “Di chuyển đến điểm đến”, việc hủy chuyến sẽ không thể thực hiện. Nếu người dùng cần kết thúc chuyến giữa chừng, cần thông báo trực tiếp cho tài xế, tuy nhiên vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí.

Grab lưu ý, nếu tài xế đón nhầm khách hoặc bắt đầu chuyến đi khi hành khách chưa có mặt trên xe, người dùng nên liên hệ ngay với tài xế qua ứng dụng để xác nhận lại thông tin (như tên hành khách hoặc điểm đến).

Trường hợp không thể liên lạc được với tài xế hoặc cần hỗ trợ thêm, người dùng có thể chọn tính năng “Trò chuyện để được hỗ trợ” ở đầu trang Trung tâm trợ giúp để được nền tảng kiểm tra và xử lý kịp thời.