Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khuyến cáo mới từ Grab về vấn đề hủy chuyến, khách hàng lưu ý!

15-10-2025 - 22:36 PM | Kinh tế số

Grab cho biết, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và phân tích dữ liệu (vị trí, thao tác…) để xác định nguyên nhân hủy chuyến.

Khuyến cáo mới từ Grab về vấn đề hủy chuyến, khách hàng lưu ý!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Không yêu cầu người dùng hủy chuyến khi không có lý do hợp lý

Ngày 14/10, Grab Việt Nam đã ra thông báo về những lưu ý và quy định quan trọng trong thao tác hủy chuyến xe. Đây là tính năng cho phép người dùng hoặc tài xế chấm dứt một cuốc xe đã được đặt trước, có thể đến từ nhiều lý do, như người dùng thay đổi ý định hoặc tài xế không thể liên lạc với khách hàng.

Theo Grab, mỗi chuyến xe được hoàn thành đúng quy trình sẽ giúp tài xế duy trì tài khoản ổn định. Để duy trì nền tảng kết nối đáng tin cậy và hiệu quả, hệ thống Grab sẽ tự động ghi nhận và phân tích dữ liệu (vị trí, thao tác…) để xác định nguyên nhân hủy chuyến.

Nền tảng gọi xe công nghệ nhấn mạnh, nếu hệ thống phát hiện việc hủy chuyến xuất phát từ phía tài xế mà không có lý do hợp lý, trường hợp đó sẽ được tính vào tỷ lệ hủy chuyến của tài xế.

Do đó, để tránh ảnh hưởng đến tài khoản, Grab khuyến cáo tài xế không yêu cầu người dùng hủy chuyến khi không có lý do hợp lý. Đồng thời, tài xế cần thực hiện và hoàn thành chuyến xe đúng quy trình mà Grab quy định.

Grab thông tin, nếu số lần vi phạm vượt quá mức quy định, hệ thống sẽ tự động tạm vô hiệu hóa tài khoản trong một thời gian nhất định, tùy vào số lần và trường hợp vi phạm.

Trong trường hợp cho rằng chuyến xe được tính vào tỷ lệ hủy là chưa hợp lý, tài xế có thể gửi phản hồi trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

Người dùng cần lưu ý gì khi thực hiện hủy chuyến trên Grab?

Đối với người dùng, Grab cho biết có thể chủ động hủy chuyến bất kỳ lúc nào trước khi tài xế đón, bằng cách nhấn vào chuyến xe đang đặt và chọn “Hủy chuyến” ở cuối màn hình chi tiết chuyến đi.

Trong trường hợp trạng thái chuyến đi đã chuyển sang “Di chuyển đến điểm đến”, việc hủy chuyến sẽ không thể thực hiện. Nếu người dùng cần kết thúc chuyến giữa chừng, cần thông báo trực tiếp cho tài xế, tuy nhiên vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí.

Grab lưu ý, nếu tài xế đón nhầm khách hoặc bắt đầu chuyến đi khi hành khách chưa có mặt trên xe, người dùng nên liên hệ ngay với tài xế qua ứng dụng để xác nhận lại thông tin (như tên hành khách hoặc điểm đến).

Trường hợp không thể liên lạc được với tài xế hoặc cần hỗ trợ thêm, người dùng có thể chọn tính năng “Trò chuyện để được hỗ trợ” ở đầu trang Trung tâm trợ giúp để được nền tảng kiểm tra và xử lý kịp thời.

Xanh SM ra mắt tính năng mới

NL

markettimes.vn

Sự kiện: Ổn App

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những dự án tiền ảo lừa đảo khổng lồ nào bị Công an Việt Nam triệt phá trước 'cú sốc' AntEx?

Những dự án tiền ảo lừa đảo khổng lồ nào bị Công an Việt Nam triệt phá trước 'cú sốc' AntEx? Nổi bật

Một tập đoàn quốc tế dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI trị giá 2 tỷ USD tại TP.HCM

Một tập đoàn quốc tế dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI trị giá 2 tỷ USD tại TP.HCM Nổi bật

Tim Cook xuất hiện trên livestream TikTok Trung Quốc trong bối cảnh doanh số iPhone gặp khó

Tim Cook xuất hiện trên livestream TikTok Trung Quốc trong bối cảnh doanh số iPhone gặp khó

19:29 , 15/10/2025
Mỹ: 'Đưa ra ánh sáng' vụ lừa đảo, tịch thu 15 tỷ USD bitcoin lớn nhất lịch sử

Mỹ: 'Đưa ra ánh sáng' vụ lừa đảo, tịch thu 15 tỷ USD bitcoin lớn nhất lịch sử

18:00 , 15/10/2025
Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới làm được điều này

Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới làm được điều này

17:46 , 15/10/2025
Sự thật về thanh niên 27 tuổi làm shipper nhưng lương tháng 200 triệu đồng, có 3,8 tỷ trong tài khoản tiết kiệm

Sự thật về thanh niên 27 tuổi làm shipper nhưng lương tháng 200 triệu đồng, có 3,8 tỷ trong tài khoản tiết kiệm

16:53 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên