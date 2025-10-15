Xanh SM ra mắt tính năng mới
Đây là tính năng giúp tài xế theo dõi mức độ bất thường trong các cuốc xe thông qua cảnh báo của hệ thống ở hiện tại và trong 6 ngày gần nhất.
- 14-10-2025Công an tiếp nhận hơn 1.700 đơn trình báo, tổng thiệt hại 2.200 tỷ đồng từ một vụ lừa đảo tiền số
- 13-10-2025Công an bắt tạm giam người sử dụng số điện thoại 0774.373.888
- 10-10-2025Hôm nay, ứng dụng VNeID có thay đổi mới, người dân cần nắm rõ
Nhằm giúp tài xế nắm bắt kịp thời tình trạng vận doanh của mình, từ ngày 10/10, Xanh SM chính thức ra mắt thử nghiệm tính năng “Mức độ cảnh báo gian lận” trên ứng dụng Xanh SM Driver.
Đây là tính năng giúp tài xế theo dõi mức độ bất thường trong các cuốc xe, thông qua theo dõi cảnh báo của hệ thống ở hiện tại và 6 ngày gần nhất.
Nếu hệ thống ghi nhận dấu hiệu rủi ro, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo và khuyến cáo cụ thể để tài xế điều chỉnh. Tính năng này có bốn mức độ cảnh báo, gồm Không, Thấp, Cao và Rất cao, tương ứng với các mức độ rủi ro. Trong trường hợp nhận được cảnh báo ở mức Rất cao, đội xe sẽ liên hệ trực tiếp với tài xế để làm rõ.
Đồng thời, nếu cảnh báo ở mức Rất cao, phần thưởng của tài xế có thể được tạm giữ cho đến khi hoàn tất xác minh. Các mức cảnh báo khác sẽ không ảnh hưởng nếu tài xế tuân thủ tốt các khuyến cáo.
Để sử dụng tính năng, tài xế thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Tài xế chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trái màn hình điện thoại.
Bước 2: Chọn mục “Mức độ cảnh báo gian lận” ở cuối danh sách.
Bước 3: Tại đây, tài xế có thể thấy mức độ cảnh báo theo 4 mức trong 6 ngày gần nhất, đồng thời có thể xem các điều “Nên làm” và “Không nên làm” tại phần khuyến cáo.
Bước 4: Để xem giải thích về mức độ cảnh báo gian lận, tài xế nhấn vào biểu tượng chữ “i”.
Xanh SM cho biết, tính năng sẽ được triển khai theo lộ trình, nhằm đảm bảo trải nghiệm ổn định và chính xác cho toàn bộ tài xế trên toàn quốc.
Theo Xanh SM
Nhịp sống thị trường
Sự kiện: Ổn AppXem tất cả >>
- Thêm 2 thủ tục hành chính vừa được BHXH Việt Nam triển khai trên VNeID, người dân cập nhật ngay
- Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội
- Tin vui lớn cho nền kinh tế số Việt Nam
- Ứng dụng VNeID hỗ trợ thực hiện những thủ tục hành chính nào trong 25 dịch vụ công không thu hồ sơ giấy từ 1/10?
- Zalo mở tính năng SOS, tiếp cận 25 triệu người dân sau 3 ngày