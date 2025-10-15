Xanh SM ra mắt tính năng mới

Nhằm giúp tài xế nắm bắt kịp thời tình trạng vận doanh của mình, từ ngày 10/10, Xanh SM chính thức ra mắt thử nghiệm tính năng “Mức độ cảnh báo gian lận” trên ứng dụng Xanh SM Driver.

Đây là tính năng giúp tài xế theo dõi mức độ bất thường trong các cuốc xe, thông qua theo dõi cảnh báo của hệ thống ở hiện tại và 6 ngày gần nhất.

Nếu hệ thống ghi nhận dấu hiệu rủi ro, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo và khuyến cáo cụ thể để tài xế điều chỉnh. Tính năng này có bốn mức độ cảnh báo, gồm Không, Thấp, Cao và Rất cao, tương ứng với các mức độ rủi ro. Trong trường hợp nhận được cảnh báo ở mức Rất cao, đội xe sẽ liên hệ trực tiếp với tài xế để làm rõ.

Đồng thời, nếu cảnh báo ở mức Rất cao, phần thưởng của tài xế có thể được tạm giữ cho đến khi hoàn tất xác minh. Các mức cảnh báo khác sẽ không ảnh hưởng nếu tài xế tuân thủ tốt các khuyến cáo.

Để sử dụng tính năng, tài xế thực hiện các bước sau đây:

Các bước truy cập tính năng "Mức độ cảnh báo gian lận" (Ảnh: Xanh SM)

Bước 1: Tài xế chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trái màn hình điện thoại.

Bước 2: Chọn mục “Mức độ cảnh báo gian lận” ở cuối danh sách.

Bước 3: Tại đây, tài xế có thể thấy mức độ cảnh báo theo 4 mức trong 6 ngày gần nhất, đồng thời có thể xem các điều “Nên làm” và “Không nên làm” tại phần khuyến cáo.

Bước 4: Để xem giải thích về mức độ cảnh báo gian lận, tài xế nhấn vào biểu tượng chữ “i”.

Xanh SM cho biết, tính năng sẽ được triển khai theo lộ trình, nhằm đảm bảo trải nghiệm ổn định và chính xác cho toàn bộ tài xế trên toàn quốc.

Theo Xanh SM