Công an bắt tạm giam người sử dụng số điện thoại 0774.373.888

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa Hường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01), Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa Hường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cuối tháng 9, qua công tác tuần tra trên không gian mạng, cơ quan Công an đã phát hiện bài viết bị một đối tượng tên Hường ở Sơn La (sử dụng số điện thoại 0774.373.888 và tài khoản Zalo) đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 283 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra trên không gian mạng, có dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Điều tra đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Thị Hoa Hường, sinh năm 1982, trú tại bản Kíu, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại số 102/20, Liên khu 45, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La sau đó đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập đối tượng. Quá trình làm việc, Hường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

﻿Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La