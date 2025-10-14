Các điều tra viên tổ chức họp án, khắc phục những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án lừa đảo tiền kỹ thuật số (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 13/10 cho biết, trong thời gian qua, tình trạng lừa đảo thông qua đầu tư tiền kỹ thuật số, đặc biệt là các sàn giao dịch hoạt động đa cấp trái phép đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân ở nhiều địa phương.

Trước thực trạng đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã chủ động vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Vào ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố khác.

Đường dây lừa đảo này sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép, rồi hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Đồng thời, nhóm tội phạm hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng phần trăm hoa hồng. Chúng sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã phát đi thông báo đề nghị công dân có thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY chủ động liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Lực lượng chức năng thông tin, tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận, phân loại tổng số 1.743 đơn trình báo của các bị hại với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2.200 tỷ đồng.

Qua sự vụ lừa đảo quy mô lớn trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư, giao dịch tiền kỹ thuật số, dự án tài chính không được cơ quan chức năng cấp phép.

Đồng thời, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, với quy mô và mức độ phức tạp của vụ án, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên làm việc thêm giờ, trực 24/24 kể cả trong dịp nghỉ để thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ điều tra.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ điều tra cũng chú trọng tiếp xúc, lắng nghe, chia sẻ, giúp người bị hại yên tâm, hợp tác và cảm nhận được sự công bằng, nhân văn của pháp luật.

Song song với đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng thường xuyên họp án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ xác minh, truy tìm tài sản, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng cho người bị hại.