Nhà nước sẽ chi 3-4 tỷ USD ngân sách mỗi năm, kích hoạt tổng chi 10-15 tỷ USD để một lĩnh vực đóng góp ít nhất 5% tăng trưởng GDP

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: VGP/TG)

Ngày 13/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày tham luận với nội dung: "Vai trò Lãnh đạo của Đảng trong thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp ít nhất 5% tăng trưởng GDP

Theo Bộ trường, 5 năm nhiệm kỳ qua, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu lớn về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có sự thay đổi đáng kể về thứ hạng quốc tế, đặt nền móng về thể chế, về hạ tầng. Những kết quả quan trọng ban đầu giúp tạo niềm tin, để 5 năm tới sẽ chuyển hoá thành tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Nhà nước sẽ chi 3-4% ngân sách, tương đương 3-4 tỷ USD mỗi năm, kích hoạt được tổng chi toàn xã hội từ 10-15 tỷ USD để khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp ít nhất 5% tăng trưởng GDP. Trong đó, khoa học - công nghệ đóng góp 1%, đổi mới sáng tạo 2-3% và chuyển đổi số 1-2%.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khuôn khổ Đại hội (Ảnh: VGP)

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chịu trách nhiệm tính toán hiệu quả của chi khoa học - công nghệ và dùng hiệu quả này làm tiêu chí để phân bổ ngân sách khoa học - công nghệ cho các bộ ngành, địa phương, tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp.

Khoa học - công nghệ sẽ tập trung vào làm chủ 11 nhóm công nghệ chiến lược, từ đó hình thành các ngành công nghiệp chiến lược của Việt Nam.

"Ngày nay, không làm chủ công nghệ sẽ đồng nghĩa với việc không thể giữ vững chủ quyền quốc gia", Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu.

Cùng với đó, đổi mới sáng tạo sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, sáng tạo của mọi người dân, tập trung xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Đưa đổi mới sáng tạo trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người dân, mọi tổ chức. Xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo, khuyến khích khám phá và khoan dung thất bại.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số sẽ tập trung vào xây dựng quốc gia số toàn diện, gồm chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, lấy công dân số làm trung tâm.

"Chưa có ﻿quốc gia nào vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà không chuyển sang tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ"

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học - công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, công nghiệp đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình. Để trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Việt Nam phải dựa vào khoa học - công nghệ.

"Chưa có quốc gia nào vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà không chuyển sang tăng trưởng dựa vào khoa học – công nghệ", lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay.

Theo Bộ trưởng, khoa học - công nghệ của Việt Nam đi cùng với đổi mới sáng tạo và đặt trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là cách tiếp cận rất độc đáo của Việt Nam. Cụ thể, khoa học - công nghệ cung cấp tri thức; đổi mới sáng tạo chuyển hoá tri thức vào phục vụ cuộc sống; chuyển đổi số khuếch đại tri thức.

Về thể chế cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã thông thoáng, kiến tạo, hiện đại như quốc tế, một số cơ chế, chính sách có tính đột phá, vượt trội.

Đặc biệt, Nghị quyết 57 là sự thay đổi về tư duy, tầm nhìn, được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ví như tuyên ngôn về chuyển giai đoạn phát triển sang dựa vào khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó, để thể chế hoá Nghị quyết 57, 10 luật thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ đã và sẽ được ban hành trong năm nay.