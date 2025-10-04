Phó Thủ tướng đề nghị Vingroup báo cáo nội dung này trước 6/10

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 3/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025, dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Với sự kiện lần này, Phó Thủ tướng đề nghị trước 6/10, Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Triển lãm Việt Nam (VEC) thông báo bằng văn bản các khoản chi phí nếu có để các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán.

Đối với các địa phương nếu có nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương ngoài nguồn tự cân đối từ ngân sách địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương gửi dự toán kinh phí cho Bộ Công Thương trong sáng ngày 4/10.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Cũng tại cuộc họp, nhấn mạnh khối lượng công việc chuẩn bị cho sự kiện là rất lớn, trong khi thời gian đến khai mạc chỉ còn hơn 3 tuần lễ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ ngày 2/10 và ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 để trình Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt trong ngày 4/10.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo VEC khẩn trương hoàn thiện thiết kế tổng thể và sơ đồ các phân khu, hoàn thành chậm nhất vào 6/10. Từ đó, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương cụ thể hoá thiết kế từng phân khu, thống nhất nhận diện chung của cả Hội chợ.

Các địa phương cử cán bộ đầu mối khẩn trương liên hệ với VEC để nhận mặt bằng, chậm nhất vào ngày 6/10, đồng thời chủ động lên phương án thiết kế, thi công ngay.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1592/BTC-QLĐT ngày 2/10/2025 để chủ động lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc tổ chức Hội chợ tại các phân khu được giao. VEC hướng dẫn, phối hợp, cung cấp yêu cầu kỹ thuật, tạo mọi điều kiện cho nhà thầu thực hiện.

Cũng theo thông tin tại cuộc họp, Tập đoàn Vingroup thông báo tài trợ gói tư vấn thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, hệ thống nhận diện, sơ đồ mặt bằng từng phân khu, đồng thời miễn phí sử dụng mặt bằng và các chi phí dịch vụ điện, nước, vệ sinh, bảo vệ.

Hội chợ Mùa thu năm 2025 dự kiến khai mạc vào 9 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 26/10. Quy mô dự kiến là toàn bộ Nhà Triển lãm Kim Quy, với diện tích sàn hội chợ lên đến 100.000m2, tương ứng với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.

Hội chợ nhằm tạo ra kênh xúc tiến thương mại tập trung, tạo môi trường kết nối cung-cầu, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây sẽ là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay; thành phần cần huy động tham gia đông đảo nhất gồm tất cả các bộ, ngành, tỉnh thành cùng cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI; đồng thời phải là hội chợ đặc sắc nhất về sản phẩm, hàng hoá.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu, các đơn vị cần quán triệt rõ quan điểm Hội chợ không chỉ để trưng bày, quảng bá sản phẩm mà quan trọng hơn để thương mại hoá, ký kết hợp đồng, bán sản phẩm từ các vùng miền trên cả nước.